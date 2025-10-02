Maltempo 2023; da Governo 11,8 milioni di euro a Comuni lombardi

Enti e Comuni della Lombardia, colpiti dall’ondata di maltempo nel luglio 2023, riceveranno finanziamenti per i lavori di ripristino e la messa in sicurezza delle città e dei territori, con il supporto dell’assessorato regionale alla Sicurezza e Protezione civile. Si tratta di 233 interventi in 136 Enti locali di 9 province della Lombardia (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Monza e Brianza, Milano, Mantova, Varese) per un importo totale di 11,8 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali stanziati dal Dipartimento di Protezione civile.

Finanziati interventi di ripristino e messa in sicurezza

“Regione Lombardia – dichiara l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa – è al fianco di Enti e Comuni che hanno dovuto affrontare situazioni di emergenza e urgenza durante i gravi eventi atmosferici dell’estate 2023. Con queste risorse si finanziano interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture strategiche. Come Regione lavoriamo per il superamento dell’emergenza e per la riduzione dei rischi futuri, sempre con la prospettiva della prevenzione, in stretta collaborazione con il Dipartimento nazionale di Protezione civile e con le Amministrazioni locali”.

Lo stato di emergenza ai Comuni lombardi colpiti da maltempo nel 2023

Gli interventi riguardano gli eventi che hanno interessato il territorio della Lombardia dal 4 al 31 luglio 2023, per cui Regione aveva fatto richiesta per lo stato di emergenza nazionale poi dichiarato dal Governo. Gli interventi trattano la programmazione di ulteriori 215 lavori pubblici urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione, rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e, inoltre, delle infrastrutture di reti strategiche. Gli altri 18 interventi prioritari, anche strutturali, riguardano la riduzione del rischio residuo.

Tutti gli interventi suddivisi per province

Questa la suddivisione per province degli interventi con gli Enti coinvolti e gli importi approvati:

Bergamo : 19 interventi in 14 Comuni coinvolti per un totale di oltre 1,1 milioni di euro;

: 19 interventi in 14 Comuni coinvolti per un totale di oltre 1,1 milioni di euro; Brescia : 56 interventi in 34 Enti coinvolti per un totale di oltre 2,8 milioni di euro;

: 56 interventi in 34 Enti coinvolti per un totale di oltre 2,8 milioni di euro; Como : 21 interventi in 15 Enti per un totale di oltre 2,4 milioni di euro;

: 21 interventi in 15 Enti per un totale di oltre 2,4 milioni di euro; Cremona : 7 interventi in 7 Comuni per un totale di oltre 102 mila euro;

: 7 interventi in 7 Comuni per un totale di oltre 102 mila euro; Lecco : 3 interventi in 3 Comuni per un totale di 820 mila euro;

: 3 interventi in 3 Comuni per un totale di 820 mila euro; Monza e Brianza : 24 interventi in 8 Comuni per un totale di oltre 600 mila euro;

: 24 interventi in 8 Comuni per un totale di oltre 600 mila euro; Milano : 94 interventi in 49 Comuni per un totale di 2,7 milioni di euro;

: 94 interventi in 49 Comuni per un totale di 2,7 milioni di euro; Mantova : 2 interventi in un Comune per un totale di oltre 38 mila euro;

: 2 interventi in un Comune per un totale di oltre 38 mila euro; Varese: 7 interventi in 5 Comuni per un totale di oltre 980 mila euro.

A questo link l’elenco dei comuni beneficiari diviso per province.