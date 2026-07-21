La sala operativa della Protezione civile intitolata a Zamberletti

La sala operativa della Protezione civile lombarda intitolata a Giuseppe Zamberletti

Presidente Fontana: incarnava i valori di concretezza ed efficienza della tradizione lombarda

Assessore La Russa: ha riconosciuto un ruolo strategico alle Regioni

Assessore Bertolaso: ogni sua scelta per il bene della collettività

(LNotizie – Milano, 21 lug) Regione Lombardia ha intitolato la sala operativa regionale della Protezione civile, ospitata nella palazzina Galvani di Palazzo Pirelli a Milano, a Giuseppe Zamberletti, considerato il fondatore del moderno sistema italiano di Protezione Civile. Con questa iniziativa si è voluto rendere omaggio a una figura che ha profondamente innovato l’organizzazione della gestione delle emergenze nel nostro Paese, contribuendo a costruire un modello integrato e coordinato che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale ed europeo. All’evento sono intervenuti il presidente Attilio Fontana, l’assessore regionale alla Protezione civile Romano La Russa, l’assessore al Welfare Guido Bertolaso, il sottosegretario regionale con delega a Controlli, Patrimonio e Digitalizzazione Ruggero Invernizzi e il presidente del Consiglio regionale Federico Romani. Presenti anche gli assessori regionali Francesca Caruso, Paolo Franco, Franco Lucente, Giorgio Maione e Debora Massari.

L’intitolazione riconosce il contributo determinante di Zamberletti nella definizione di un sistema fondato sulla collaborazione tra i diversi livelli di governo, sulla valorizzazione delle autonomie territoriali e sul coinvolgimento strutturato delle componenti operative e del volontariato organizzato: un modello che ha posto al centro non solo la risposta alle emergenze, ma anche la previsione e la prevenzione dei rischi, introducendo modalità di coordinamento poi confluite nel Servizio nazionale della Protezione civile.

La scelta assume un significato ancora più profondo per il forte legame di Zamberletti con la Lombardia, terra in cui si è formato il suo approccio amministrativo e organizzativo, improntato a concretezza, efficienza, senso delle istituzioni e orientamento ai risultati. L’intitolazione della sala operativa rafforza così la memoria istituzionale e richiama quotidianamente operatori, tecnici e volontari ai principi fondanti della Protezione civile: responsabilità pubblica, integrazione delle competenze, sussidiarietà e vicinanza ai cittadini.

Presidente Fontana: eredità che continua a guidare il lavoro quotidiano della Protezione civile – “Intitolare la sala operativa regionale a Giuseppe Zamberletti – ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – significa rendere omaggio a un uomo che ha saputo trasformare la cultura della gestione delle emergenze, lasciando un’eredità che continua a guidare il lavoro quotidiano della Protezione civile. Zamberletti incarnava al meglio quei valori di concretezza, efficienza, capacità organizzativa e senso delle istituzioni che appartengono alla migliore tradizione varesina e lombarda: un patrimonio che Regione Lombardia continua a custodire e a tradurre in azioni, perché la nostra forza è sempre stata quella di affrontare i problemi con competenza, responsabilità e risultati concreti al servizio dei cittadini.

Assessore La Russa: un modello che ogni giorno trova concreta applicazione nella nostra sala operativa – “Un riconoscimento doveroso – ha aggiunto l’assessore Romano La Russa – a una figura che ha cambiato il modo di affrontare le emergenze nel nostro Paese. Zamberletti ha avuto la capacità di costruire un sistema moderno, fondato sulla prevenzione, sul coordinamento e sulla collaborazione tra tutti i livelli istituzionali, riconoscendo alle Regioni e agli enti locali un ruolo strategico nella tutela del territorio e delle comunità. È proprio questo modello che ogni giorno trova concreta applicazione nella nostra sala operativa, dove istituzioni, tecnici e volontari lavorano insieme per garantire sicurezza e tempestività di intervento. Intitolare questa struttura a Zamberletti significa non solo conservarne la memoria, ma riaffermare i valori di responsabilità, sussidiarietà, efficienza e servizio che continuano a guidare il sistema lombardo di Protezione civile e rappresentano un punto di riferimento per tutta Italia”.

Assessore Bertolaso: ricordi bellissimi ed emozionanti – “Ho tanti ricordi di Giuseppe Zamberletti – ha sottolineato Bertolaso – tutti bellissimi e molto emozionanti. È stato un personaggio straordinario, una figura dalla memoria vivida e un vero punto di riferimento per tutti noi. I suoi racconti non erano semplici aneddoti, ma rappresentavano veri e propri insegnamenti fondamentali per chiunque volesse capire cosa significasse davvero fare Protezione civile. È stato un uomo che ha sempre messo la faccia in prima persona, senza mai tirarsi indietro e senza guardare in faccia a nessuno. Non ha mai fatto calcoli di convenienza, né tantomeno valutazioni di tipo politico o elettorale: ogni sua scelta e ogni suo gesto erano mossi unicamente dalla volontà di fare il bene della collettività e della propria cittadinanza. Per questo rimarrà per sempre il grande padre e la guida della Protezione civile”.

Sottosegretario Invernizzi: dedicato a chi ogni giorno lavora per la sicurezza delle nostre comunità – “L’intitolazione della sala operativa regionale della Protezione civile a Giuseppe Zamberletti – ha concluso Invernizzi – è un tributo doveroso a una figura che ha segnato la storia del nostro Paese e del sistema di Protezione civile. Ringrazio l’assessore Romano La Russa per aver promosso questa significativa iniziativa e l’assessore al Welfare Guido Bertolaso per averlo ricordato. Ringrazio anche il presidente Fontana che mi ha affidato la delega al Patrimonio e mi ha permesso di intraprendere un importante percorso di valorizzazione degli spazi regionali, affinché siano anche luoghi di memoria e testimonianza dell’impegno delle istituzioni. Dedicare la sala operativa a Zamberletti significa riconoscere il valore della Protezione civile lombarda e dell’opera di chi ogni giorno lavora per la sicurezza delle nostre comunità”.

Attenzione, video a questo link. https://www.swisstransfer.com/d/ddd778ee-aa2a-48e1-abb4-fb882b6474b9

Contiene immagini di copertura e interviste a:

Romano La Russa (assessore regionale alla Protezione civile)

Guido Bertolaso (assessore regionale al Welfare) . (LNotizie)

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