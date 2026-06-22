Regione Lombardia sostiene le attività delle Colonne mobili provinciali investendo risorse per migliorare la capacità di risposta del sistema di Protezione civile. Con una delibera di Giunta, approvata su proposta dell’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, sono stanziati complessivamente 1,15 milioni di euro per i Comuni di Alzano Lombardo (Bergamo), Canzo (Como), Erba (Como) e Sustinente (Mantova) per l’implementazione della rete dei Cpe, Centri polifunzionali di emergenza di Protezione civile. I Cpe rappresentano la rete logistica territoriale della Protezione civile lombarda e operano come poli di riferimento per lo smistamento di mezzi e per lo svolgimento delle attività di addestramento dei volontari.

Protezione civile, il completamento dei centri polifunzionali

Il contributo regionale permette di finanziare iniziative di interesse pubblico e sociale attraverso il completamento delle sedi logistiche e di addestramento delle Colonne mobili provinciali di Protezione civile. Il sostegno è suddiviso in 575.000 euro per il 2026, 345.000 euro per il 2027 e 230.000 euro per il 2028: con i Comuni di Canzo e Sustinente verranno stipulate apposite convenzioni, mentre per i Comuni di Alzano Lombardo ed Erba si procederà all’integrazione delle convenzioni già in atto.

Assessore La Russa: sistema sempre più efficiente e pronto a intervenire

“Con questo intervento – ha sottolineato l’assessore La Russa – prosegue il percorso di rafforzamento della rete dei Centri polifunzionali di emergenza, strutture strategiche per l’organizzazione, la formazione e l’operatività del sistema di Protezione civile. Le risorse consentiranno di completare e potenziare sedi fondamentali per le Colonne mobili provinciali, attraverso interventi che vanno dall’adeguamento sismico alla realizzazione e al completamento di nuovi spazi logistici e per l’addestramento dei volontari”.

“Investire in queste infrastrutture – ha concluso La Russa – significa rendere il sistema lombardo sempre più efficiente e pronto a intervenire in caso di emergenze, valorizzando il prezioso lavoro svolto dai volontari”.

Le risorse

Questa la suddivisione delle risorse ai comuni e la destinazione:

– Alzano Lombardo (BG): 150.000 euro per l’adeguamento sismico e la riqualificazione della sede del Cpe;

– Canzo (CO): 500.000 euro per la realizzazione del secondo lotto del Cpe;

– Erba (CO): 200.000 euro per il completamento del Cpe del Lambrone;

– Sustinente (MN): 300.000 euro per la realizzazione di un lotto di lavori a completamento del Cpe.