Via libera al Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e Sogemi per valorizzare nel Mercato Alimentare di Milano in via Cesare Lombroso 54 e nei 15 mercati di quartiere che gestisce, le produzioni agricole e agroalimentari di qualità. In particolare quelle certificate Dop e Igp del territorio.

A siglare l’accordo per Regione Lombardia, l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi e, per Sogemi, il presidente Cesare Ferrero. Un accordo che concretizza la volontà, da parte dei due enti istituzionali, di promuovere le eccellenze della Lombardia.

Gli obiettivi del protocollo

Il protocollo, in particolare, si pone l’obiettivo di valorizzare le produzioni agricole e agroalimentari lombarde, con particolare riguardo ai prodotti a qualità certificata. Tra queste quelle riconosciute come Dop e Igp, attraverso iniziative di informazione, comunicazione, educazione alimentare e promozione rivolta agli operatori economici, ai consumatori e agli addetti e stakeholder. Si punta, quindi, a favorire la conoscenza dell’eccellenza con alimentari lombarde e le relative filiere produttive.

Il protocollo prevede, inoltre, “l’organizzazione di attività divulgative, educative formative rivolte ai consumatori e agli operatori del settore, l’organizzazione di visite presso aziende agricole e agroalimentari lombarde o presso le fattorie didattiche accreditate da Regione Lombardia; iniziative coerenti per promuovere e sostenere la promozione, la valorizzazione delle produzioni tipiche dei territori lombardi in tutte le sedi dei mercati coperti cittadini gestiti da Sogemi”.

Il protocollo, che ha natura programmatica, avrà la validità di un anno a partire dalla sottoscrizione di oggi e potrà essere rinnovato dalle parti.

Dop Economy in Lombardia vale 2,9 miliardi di euro

“Regione Lombardia – afferma l’assessore Beduschi – esprime attraverso le produzioni Dop e Igp un comparto solido, legato alla tradizione, garanzia di qualità e orientato all’innovazione grazie anche ad un maggiore valore aggiunto per le filiere. Oggi la Dop Economy vale in Lombardia circa 2,9 miliardi di euro e rappresenta un’opportunità per le catene di approvvigionamento e per l’internazionalizzazione. Come Regione Lombardia vogliamo rafforzare la promozione e la diffusione della conoscenza sul territorio, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente filiere strategiche come quella lattiero casearia, la filiera delle carni e il comparto del pesce d’acqua dolce”.

Mercato Alimentare hub dell’alimentazione

“I prodotti che i grossisti commercializzano nel nostro comprensorio provengono da tutto il Paese e da diverse parti del mondo. Intendiamo, tuttavia, mantenere un legame saldo con il territorio che ci ospita e valorizzarlo anche nel nostro Mercato”, dichiara il presidente di Sogemi Cesare Ferrero. “Ufficializziamo oggi un impegno che abbiamo assunto e portato avanti nelle ultime settimane per promuovere le eccellenze lombarde all’interno del Mercato Alimentare Milano. Con la firma di questo protocollo e con il corposo piano di investimenti del nostro azionista, il Comune di Milano, il Mercato alimentare di Milano intende quindi diventare un Hub dell’alimentazione al servizio non solo della città, ma dell’intero territorio lombardo”.