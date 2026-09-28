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LNotizie-Aler Milano, assessore Franco: contributo straordinario di 300.000 euro per il ripristino degli alloggi danneggiati dal maltempo

Interventi a Busto Garolfo, Canegrate, Castano Primo, Cerro Maggiore, Corbetta, Legnano, Rescaldina, Rozzano e Vittuone

(LNotizie – Milano, 28 set) Regione Lombardia stanzia 300.000 euro a favore di Aler Milano per interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino degli stabili di edilizia residenziale pubblica danneggiati dal maltempo che ha colpito, tra maggio e settembre 2026, diversi Comuni dell’area milanese.

Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco. Le risorse sono destinate ai lavori manutentivi di serramenti e accessori degli immobili Sap (Servizi abitativi pubblici) localizzati nei Comuni di Busto Garolfo, Canegrate, Castano Primo, Cerro Maggiore, Corbetta, Legnano, Rescaldina, Rozzano e Vittuone.

L’azienda ha già attivato alcuni interventi per la messa in sicurezza e il ripristino della funzionalità degli edifici, ma permane la necessità di ulteriori opere di manutenzione straordinaria. Il contributo regionale, con risorse recuperate in assestamento di bilancio grazie a uno specifico emendamento, consentirà quindi di coprire i costi di questi lavori.

Assessore Franco: Regione accanto al territorio – “Con questo contributo straordinario – evidenzia l’assessore Franco – Regione interviene concretamente per sostenere Aler Milano nel ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi meteorologici intensi degli ultimi mesi. Parliamo di interventi necessari per garantire sicurezza, funzionalità e qualità abitativa agli inquilini. È un ulteriore segnale della nostra attenzione verso il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e verso i territori che hanno dovuto affrontare le conseguenze di questi eventi”. (LNotizie)

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