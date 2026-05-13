Torna il Totonomi per ‘battezzare’ i pulli nati nelle scorse settimane sulla sommità di Palazzo Pirelli. La nuova nidiata dei falchetti Giò&Giulia è composta da tre maschi e una femmina. Quest’anno il tema del sondaggio richiama l’identità linguistica del territorio, con un omaggio ai dialetti lombardi. È infatti possibile scegliere tra una rosa di nomi in lingua locale. Per i maschi le opzioni sono Balòss, Sciur, Cumenda, Ninin, Gnaro, Bagàj. Per la femmina si può scegliere tra Sciura e Tusa.

Un’occasione simpatica per riannodare i fili con le tradizioni linguistiche lombarde, all’interno di un percorso che la Regione intende intraprendere per tutelare e valorizzare le lingue locali, elemento fondamentale del nostro patrimonio culturale.

Il sondaggio è disponibile al link https://lombardiainforma.regione.lombardia.it/it/totonomi-2026-tema-dialetti-lombardi e si chiuderà nella serata di domenica 17 maggio. Ogni utente può votare fino a 2 nomi per i tre piccoli maschi e un nome per la piccola femmina. I risultati saranno comunicati nella giornata di lunedì 18 maggio.