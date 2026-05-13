Maltempo agricoltura Brescia, verifiche in corso per i danni

“In queste ore siamo in costante contatto con il ministro Lollobrigida, con le rappresentanze dell’agricoltura e con i Consorzi impegnati sul territorio nella ricognizione puntuale dei danni provocati nel settore primario dall’ondata di maltempo che ha colpito il Bresciano nella giornata di lunedì 11 maggio”. Lo dichiara l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, commentando le forti grandinate e le precipitazioni che hanno interessato, in particolare, la provincia di Brescia.

Maltempo colpisce agricoltura a Brescia

“Il primo pensiero – prosegue Beduschi – va naturalmente agli agricoltori e alle comunità coinvolte. Siamo consapevoli delle difficoltà che eventi atmosferici sempre più violenti stanno causando alle imprese agricole, proprio in una fase delicata della stagione produttiva”.

Le prime segnalazioni

Secondo quanto emerso dalle prime segnalazioni, le criticità maggiori riguardano coltivazioni, vigneti, strutture aziendali e viabilità rurale. Le verifiche sono tuttora in corso da parte delle strutture tecniche e delle organizzazioni territoriali.

Beduschi: in programma incontri operativi

“In calendario – conclude l’assessore – sono già previsti incontri operativi con tutti i soggetti coinvolti per fare il punto della situazione e verificare ogni possibile percorso utile ad accelerare eventuali iter e procedure di sostegno. L’obiettivo è agire con rapidità ed efficacia, lavorando in stretta sinergia tra istituzioni e territorio”.