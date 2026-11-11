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Lombardia Notizie / Istruzione Formazione e Lavoro

Tironi: soddisfazione esito referendum lavoratori Electrolux Solaro

Soddisfazione per l'esito del referendum tra i lavoratori di Electrolux Solaro (Milano) è stata espressa anche dall'assessore Simona Tironi

I lavoratori dell’Electrolux di Solaro (Milano) si sono espressi con 364 sì (87,29%)  e 53 no (12,71%) nel referendum in merito all’intesa raggiunta nei giorni scorsi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) tra azienda e organizzazioni sindacali, in base alla quale si prevede una produzione di circa 3,2 milioni di pezzi annui a fine piano.

Il referendum dei lavoratori di Electrolux di Solaro

“I lavoratori confermano che l’accordo sottoscritto al MIMIT dopo ore di trattative con il ministro Adolfo Urso – dice l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Simona Tironi – è un buon accordo e rappresenta un passaggio importante per i lavoratori dello stabilimento Electrolux di Solaro e per le loro famiglie”.

Grande lavoro di squadra

“La riduzione degli esuberi e il ricorso esclusivo a uscite volontarie e incentivate – conclude – sono risultati del grande lavoro di squadra tra istituzioni, azienda e organizzazioni sindacali”.

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