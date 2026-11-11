Artigianato lombardo e giovani: la sfida del ricambio generazionale

Valorizzare il ‘saper fare lombardo’, sostenere chi custodisce le eccellenze artigiane e creare le condizioni affinchè questo patrimonio di competenze e conoscenze possa essere tramandato alle nuove generazioni. È l’impegno di Regione Lombardia per dare continuità a un settore strategico per l’economia e l’identità del territorio, avvicinando i giovani al mondo dell’artigianato e offrendo loro concrete opportunità di formazione e lavoro. Una sfida che parte da un dato incoraggiante: il 64% dei giovani lombardi tra i 16 e i 24 anni è pronto a fare esperienza pratica in bottega pur di imparare un mestiere sul campo.

Festival del Made in Lombardia: terza edizione

È la fotografia scattata dall’indagine dell’Istituto Piepoli presentata in Triennale di Milano nel corso dell’appuntamento ‘Giovani e mestieri: costruire il futuro’, svoltosi nell’ambito del terzo ‘Festival del Made in Lombardia’ promosso da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia.

Un’iniziativa finalizzata a dimostrare quanto l’artigianato costituisca un pilastro economico capace di offrire percorsi professionali stabili e remunerativi.

L’evento, voluto dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, ha approfondito sfide e prospettive del comparto, dalle novità della legge nazionale annuale per le PMI (piccole e medie imprese) alla valorizzazione del lavoro creativo fino rafforzamento dell’incontro tra domanda e offerta.

Particolare attenzione è stata dedicata al potenziamento della filiera formativa 4+2, attraverso la collaborazione tra Scuola, ITS e Imprese, oltre che alle opportunità dell’IA, all’economia circolare e alle strategie di internazionalizzazione.

Scuole protagoniste

L’evento ha chiuso una giornata che ha visto protagoniste le scuole secondarie di primo e secondo grado della Lombardia, con un programma riservato a studenti e docenti: visite guidate al Museo del Design Italiano di Triennale Milano, il laboratorio di ecodesign ‘Matì, Design da toccare’ con il collettivo ilVespaio, l’incontro con gli Artigiani della qualità e i talk dei ‘Creators’ Daniele Busi, Federica Pessina, Lorenzo Franchini (Collanine Colorate) e Max Maiorino.

I dati emersi dall’indagine

Per il 90% degli intervistati l’artigianato rappresenta la massima espressione di creatività e il 77% ha già sperimentato la manualità, soprattutto nei laboratori scolastici (42%). Dall’altro lato pesano la scarsa conoscenza e le incertezze economiche: il 50% non conosce personalmente alcun artigiano, il 54% sa poco o nulla del comparto e il 50% teme guadagni incerti. Da qui la richiesta dei ragazzi: scoprire il mestiere sui social (38%) e con laboratori pratici (37%), guardando all’artigiano come a un professionista del design e dell’innovazione tecnologica.

I numeri del comparto e l’impegno di Regione

Di fronte a un tessuto produttivo che conta oltre 226.000 imprese (il 28% del totale regionale) e 467.000 occupati, Regione Lombardia è intervenuta in modo strutturale con la legge regionale 7/2026 ‘Politiche regionali in materia di artigianato’. Tra i punti cardine spicca il riconoscimento ‘Qualità Artigiana’, gestito con Unioncamere: una misura che valorizza l’eccellenza produttiva, premiando la trasmissione generazionale d’impresa e l’inserimento stabile di personale under 35.

Guidesi: tradizione e innovazione devono crescere insieme

“Il futuro dell’artigianato lombardo – ha evidenziato l’assessore Guidesi – passa necessariamente dalle nuove generazioni. Abbiamo un patrimonio straordinario di competenze e di saper fare, ma non possiamo limitarci a celebrarlo: dobbiamo creare le condizioni per garantirne la continuità, favorirne la crescita e generare valore. La vera sfida è far comprendere ai giovani che scegliere un mestiere artigiano significa avere un’opportunità concreta di lavoro, di crescita professionale e soddisfazione economica, per questo è fondamentale avvicinare sempre di più la scuola e le famiglie al mondo produttivo, favorire la conoscenza diretta delle imprese e valorizzare le competenze attraverso le nuove soluzioni tecnologiche”.

“Tradizione e innovazione – ha proseguito Guidesi – non sono in contrapposizione: l’artigianato lombardo è la dimostrazione che possono e devono crescere insieme. Come Regione Lombardia continueremo a lavorare con le imprese e le associazioni di categoria per garantire un futuro a queste eccellenze e, soprattutto, offrire nuove opportunità ai nostri giovani, con testa, mani e cuore”.

Auricchio: artigianato di fronte a un bivio generazionale

“L’artigianato lombardo – ha aggiunto il presidente di Unioncamere Lombardia, Gian Domenico Auricchio – è un pilastro della nostra economia, ma oggi si trova a un bivio generazionale. L’indagine evidenzia un dato culturale fondamentale: i giovani ne intuiscono il fascino, la creatività e il valore identitario, eppure faticano ancora a considerarlo una prospettiva di carriera concreta. La nostra missione, come sistema camerale al fianco di Regione Lombardia, è proprio superare questa distanza, trasformando l’interesse potenziale in vocazione professionale e imprenditoriale. Il punto critico non è la mancanza di opportunità, ma il divario informativo e formativo tra ciò che le nostre imprese cercano e ciò che i ragazzi immaginano.

“Dobbiamo mostrare con chiarezza – ha osservato Auricchio – che l’artigianato contemporaneo non è un mestiere di ripiego né un retaggio del passato: è alta specializzazione, design, tecnologia d’avanguardia e solida capacità di generare reddito. Chi possiede queste competenze detiene un valore raro e ricercatissimo sul mercato. Come sistema camerale, insieme a Regione Lombardia e con strumenti come il riconoscimento ‘Qualità Artigiana’, siamo determinati a colmare questo divario, mostrando ai ragazzi che scegliere la manifattura e il fare impresa significa costruire un futuro professionale d’avanguardia”.

Merigo: raccontare le prospettive offerte dal settore

“La ricerca – ha sottolineato l’amministratore delegato dell’Istituto Piepoli, Sara Merigo – restituisce l’immagine di un settore dal forte valore umano e creativo: i giovani lombardi riconoscono all’artigianato la capacità di esprimere creatività, trasformare le idee in prodotti concreti, custodire tradizioni e trasmettere competenze. I ragazzi ne vedono inoltre il potenziale di innovazione. Accanto al ‘fascino’ verso la professione artigiana emergono alcuni dubbi pratici legati in particolare alla stabilità dei guadagni e alle prospettive di carriera.

“Tre giovani su quattro – ha proseguito Merigo – dichiarano che gli piacerebbe avviare una propria attività e il 64% sarebbe interessato a fare un’esperienza pratica in un’impresa artigiana. Per avvicinarli, quindi, occorre offrire occasioni per conoscere questo settore dal vivo e raccontare con chiarezza come si svolge il lavoro, quali competenze richiede e quali prospettive può offrire”.

All’incontro hanno partecipato Bernardo Sofia, vicepresidente nazionale della CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa; Eugenio Massetti, vicepresidente vicario di Confartigianato Imprese; Matia Bonato, artigiano responsabile produzione biciclette presso Biciclette Rossignoli; Veronica Ferrazza, artigiana arrotina presso Coltelleria Ferrazza.

A questo link l’indagine dell’Istituto Piepoli.