Il pugilato si diffonde nel Milanese: dopo quella di Rozzano, protagonista del progetto ‘Un Gancio da Dio’ ideato da don Luigi Scarlino, è stata inaugurata una nuova palestra di boxe a Buccinasco.

La nuova palestra di boxe di Buccinasco

Presenti al taglio del nastro il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega allo Sport e Giovani Federica Picchi, il presidente della Federazione Pugilistica Italiana (FPI) Massimo Bugada, i campioni Giorgio e Armen Petrosyan, Daniele Scardina, ex pugile professionista italiano, e autorità locali.

Picchi: sport rigenera aree periferiche

“Ancora una volta – ha commentato Picchi – lo sport si conferma uno straordinario strumento di promozione dei giovani e di rigenerazione di aree periferiche. Un mezzo capace di incanalare le energie delle nuove generazioni, offrendo loro opportunità di crescita, fiducia e riscatto”.

Bravo Ermes Di Francesca

“Ringrazio Ermes Di Francesca, tecnico e docente federale della Federazione Pugilistica Italiana – ha proseguito il sottosegretario – che nel corso della sua carriera ha accompagnato i propri atleti alla conquista di numerosi titoli regionali, nazionali e internazionali. I suoi meriti, però, vanno ben oltre i risultati agonistici. Con il suo impegno, infatti, promuove progetti contro il bullismo e il disagio giovanile, trasmettendo così i valori positivi dello sport”.