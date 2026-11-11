Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Sport e giovani

A Buccinasco inaugurata la nuova palestra di boxe

Sottosegretario Picchi: sport importante per giovani

Il pugilato si diffonde nel Milanese: dopo quella di Rozzano, protagonista del progetto ‘Un Gancio da Dio’ ideato da don Luigi Scarlino, è stata inaugurata una nuova palestra di boxe a Buccinasco.

La nuova palestra di boxe di Buccinasco

Il sottosegretario Picchi all'inaugurazione della nuova palestra di boxe di BuccinascoPresenti al taglio del nastro il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega allo Sport e Giovani Federica Picchi, il presidente della Federazione Pugilistica Italiana (FPI) Massimo Bugada, i campioni Giorgio e Armen Petrosyan, Daniele Scardina, ex pugile professionista italiano, e autorità locali.

Picchi: sport rigenera aree periferiche

“Ancora una volta – ha commentato Picchi – lo sport si conferma uno straordinario strumento di promozione dei giovani e di rigenerazione di aree periferiche. Un mezzo capace di incanalare le energie delle nuove generazioni, offrendo loro opportunità di crescita, fiducia e riscatto”.

Bravo Ermes Di Francesca

“Ringrazio Ermes Di Francesca, tecnico e docente federale della Federazione Pugilistica Italiana – ha proseguito il sottosegretario – che nel corso della sua carriera ha accompagnato i propri atleti alla conquista di numerosi titoli regionali, nazionali e internazionali. I suoi meriti, però, vanno ben oltre i risultati agonistici. Con il suo impegno, infatti, promuove progetti contro il bullismo e il disagio giovanile, trasmettendo così i valori positivi dello sport”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima