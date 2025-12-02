Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie / Sviluppo Economico
I bandi di Regione Lombardia che agevolano la nascita di nuove imprese

Regione Lombardia prosegue nel sostegno della nascita di nuove imprese confermando due misure strategiche finanziate con 11 milioni di euro

Guidesi: misure in campo confermate anche per il 2026

Regione Lombardia prosegue nella politica a sostegno della nascita di nuove attività economiche, confermando anche per il 2026 due misure strategiche promosse dall’assessorato allo Sviluppo economico e finanziate complessivamente con 11 milioni di euro: il bando ‘Nuova Impresa’ e il bando ‘Nuova Impresa – Piccoli Comuni e Frazioni’.

La prima misura garantisce contributi per i costi connessi all’avvio di nuove micro, piccole e medie imprese, sostenendo anche l’autoimprenditorialità e le forme di lavoro autonomo con partita Iva. Per lo sportello 2026 saranno a disposizione 8 milioni di euro. La seconda misura garantisce contributi a supporto dell’apertura di negozi di generi alimentari e di prima necessità nei Piccoli Comuni e nelle Frazioni. Per lo sportello 2026 saranno a disposizione 3 milioni di euro.

Guidesi: strumenti concreti per chi vuole fare impresa nel nostro territorio

I provvedimenti, proposti dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, hanno ottenuto il via libera dalla Giunta regionale: “Diamo continuità – sottolinea Guidesi – a iniziative che hanno un’importante valenza economica ma soprattutto sociale e culturale. Come Regione mettiamo in campo strumenti concreti per aiutare chi vuole fare impresa nel nostro territorio: solo agevolando la nascita di una nuova generazione di imprenditori possiamo vincere le sfide del futuro e confermare il ruolo preminente della Lombardia sugli scenari nazionali e internazionali. Siamo la terra del lavoro e dell’imprenditorialità e vogliamo continuare ad esserlo”.

Bando ‘Nuova Impresa’

Nello specifico, negli ultimi 4 anni la misura ‘Nuova Impresa’ ha aiutato 4.000 lombardi a realizzare la propria aspirazione imprenditoriale e lavorativa. I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di 3.000 euro. L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile, nel limite massimo di euro 10.000 euro.

Bando ‘Nuova impresa – Piccoli Comuni e Frazioni’

Mentre la misura ‘Nuova Impresa – Piccoli Comuni e Frazioni’ viene riproposta per dare seguito alla sperimentazione di fine 2025. I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di 3.000 euro. Saranno ammesse le iniziative imprenditoriali che hanno avviato l’attività a partire dal 1° giugno 2025. L’agevolazione prevede due diverse intensità di contributo: fino all’80% delle spese ammissibili con un tetto massimo di 40.000 euro nei Comuni o nelle Frazioni totalmente privi di attività commerciali di prima necessità; fino all’80% delle spese ammissibili con un tetto massimo di 20.000 euro dove sono già presenti attività con codici Ateco ammissibili diversi da quello oggetto della domanda. L’assenza del servizio – requisito essenziale per l’ammissibilità – dovrà essere certificata dal Comune, unitamente alla rispondenza dell’attività ai bisogni della popolazione residente.

“L’iniziativa pensata per i piccoli Comuni e le Frazioni diventa strutturale – afferma Guidesi – con l’obiettivo di rivitalizzare le economie dei territori e creare le condizioni per implementare i servizi a beneficio dei cittadini. I negozi di alimentari e di beni di prima necessità contribuiscono a mantenere vivi i paesi, rappresentando un antidoto allo spopolamento”.

Sertori: vicinanza tangibile a territori montani e piccoli centri lombardi

Il provvedimento relativo al bando ‘Nuova Impresa – Piccoli Comuni e Frazioni’ è stato approvato con il concerto dell’assessore agli Enti locali e Montagna, Massimo Sertori: “La vicinanza di Regione ai territori montani e ai piccoli centri della Lombardia è tangibile – afferma Sertori – e si declina anche in questa misura dedicata al commercio di vicinato. Laddove si spengono le luci di una vetrina, si impoverisce il territorio e vengono meno servizi essenziali per residenti e turisti. Mettiamo a disposizione uno strumento che può determinare un miglioramento della qualità di vita per molte piccole realtà lombarde”.

