Regione Lombardia ha ufficialmente riconosciuto 7 nuovi musei: a Milano ‘Ambrosius, Il Tesoro della Basilica‘ e il ‘Muda – Museo dell’Assicurazione‘; a Monza la Villa Reale, chiamata anche ‘Reggia di Monza‘; a Mantova la ‘Galleria Storica dei Vigili del Fuoco‘, il ‘Museo Virgilio‘ e il ‘Museo dei Madonnari‘ di Curtatone; a Varese il ‘Centro Museale Gam – Golasecca archeologia multimediale‘. L’investitura è avvenuta alla Cineteca Milano durante l’evento ‘RiconosciLO!’, nel corso del quale l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, ha consegnato le targhe alle realtà che entrano nel circuito.

Il riconoscimento regionale crea le condizioni per il rafforzamento strutturale dei musei, così da garantire una migliore qualità dei servizi erogati, nonché l’acquisizione di professionalità adeguate, anche in condivisione tra più istituti. Con queste nuove adesioni, il numero totale dei musei riconosciuti da Regione Lombardia sale a 214.

“I nuovi musei riconosciuti – ha affermato l’assessore Caruso – vanno ad arricchire una rete già ampia e radicata, capace di valorizzare i tesori della Lombardia e dialogare con i territori. Una rete che nell’ultimo anno ha registrato 9,5 milioni di visitatori, consolidando sempre più l’interesse dei cittadini verso il patrimonio culturale lombardo”.

“Queste 214 istituzioni culturali – ha aggiunto Caruso – hanno dimostrato nel tempo di saper evolvere con rapidità e responsabilità. E questo impegno è stato sostenuto da Regione con risorse concrete: con l’Avviso Unico Cultura 2025 abbiamo finanziato 43 progetti nei musei regionali per un totale di oltre 921.000 euro, investendo su innovazione, accessibilità e qualità”.

Il successo di ‘Abbonamento Musei’

In Lombardia continua a crescere l’interesse verso l’offerta culturale. L’aumento delle visite è dovuto, oltre che a una programmazione di qualità, anche al sistema ‘Abbonamento Musei‘ che da dieci anni consente, con un’unica tessera, l’accesso per un anno a 230 luoghi della cultura convenzionati in Lombardia, creando un circuito unico in Italia e competitivo a livello europeo.

I dati da gennaio-settembre 2025

Da gennaio a settembre del 2025 gli ingressi nei musei lombardi tramite la card ‘Abbonamento Musei’ sono stati 204.922. Nello specifico: 137.979 in provincia di Milano, 12.273 in provincia di Bergamo, 14.344 in provincia di Brescia, 4.274 in provincia di Como, 1.887 in provincia di Cremona, 4.263 in provincia di Lecco, 11.367 in provincia di Monza e Brianza, 8.580 in provincia di Mantova, 3.699 in provincia di Pavia, 282 in provincia di Sondrio e 5.947 in provincia di Varese.

I riconoscimenti dei musei a Milano

I musei di Milano ‘Ambrosius – Il Tesoro della Basilica’ e ‘MUDA – Museo dell’Assicurazione’ entrano ufficialmente nella rete degli istituti riconosciuti da Regione Lombardia. ‘L’Ambrosius – Il Tesoro della Basilica‘ custodisce ed espone preziosi cimeli legati alla storia della Basilica di Sant’Ambrogio, tra cui frammenti della prima costruzione tardoantica, sculture, tessuti pregiati, resti di affreschi, suppellettili e arredi di epoche diverse. Il ‘MUDA – Museo dell’Assicurazione‘ racconta l’evoluzione storica dell’assicurazione, dalle origini all’età moderna, attraverso una prospettiva economica, giuridica, tecnica, sociale e culturale. Il museo si avvale di un ricco patrimonio artistico, bibliografico e archivistico.

I riconoscimenti dei musei a Monza

La Villa Reale di Monza è ufficialmente un nuovo museo riconosciuto da Regione Lombardia. Inserito nel grande complesso della Reggia, il percorso di visita comprende 28 stanze: un viaggio nella storia, dagli Asburgo ai Savoia, fino all’attualità, grazie al progetto Reggia Contemporanea, che propone opere d’arte contemporanea, design e installazioni site-specific.

I riconoscimenti dei musei a Mantova

Sono tre i nuovi musei nella provincia di Mantova. La ‘Galleria Storica dei Vigili del Fuoco‘ è allestita in un significativo complesso monumentale che include alcuni spazi di Palazzo Ducale e celebra la storia, l’evoluzione e il ruolo del Corpo attraverso una ricca collezione di reperti storici.

Il ‘Museo Virgilio‘, ospitato all’interno di Palazzo del Podestà, è un nuovo spazio culturale innovativo dedicato al grande poeta latino. Il percorso espositivo presenta preziosi reperti ed edizioni antiche delle opere virgiliane, arricchiti da importanti contenuti multimediali. Il ‘Museo dei Madonnari‘ di Curtatone conserva numerose opere di artisti provenienti da tutto il mondo, a testimonianza dell’arte madonnara: una forma espressiva effimera che nel borgo di Grazie ha trovato casa dal 1973, anno della prima edizione dell’Incontro nazionale dei madonnari.

I riconoscimenti dei musei a Varese

Regione Lombardia riconosce il in provincia di Varese il ‘Centro Museale GAM – Golasecca Archeologia Multimediale‘. Il ‘Centro Museale GAM – Golasecca Archeologia Multimediale’ conserva, espone e valorizza, anche attraverso strumenti multimediali, collezioni di archeologia relative alla Cultura di Golasecca, la prima cultura protostorica studiata in Italia.