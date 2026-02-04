News-LECCO E SONDRIO, ASSESSORE TERZI: COMPLETATI GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NELLE STAZIONI FERROVIARIE GRAZIE AI FONDI PER LE OLIMPIADI. INVESTITI CIRCA 39 MILIONI DI EURO

(LNews – Milano, 4 feb) “Accolgo con favore il fatto che Rfi abbia completato importanti interventi di riqualificazione nelle principali stazioni valtellinesi e in generale in quelle sull’asse tra Lecco e Tirano. Opere rese possibili grazie al volàno olimpico e che rimarranno come lascito duraturo ai territori. Grazie alle Olimpiadi volute in primis da Regione abbiamo ottenuto risorse fondamentali in grado di determinare miglioramenti tangibili sul tema cruciale della mobilità”, lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, commentando la comunicazione di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) rispetto al completamento di una serie di interventi i cui benefici andranno ben oltre l’orizzonte olimpico.

In particolare, le opere migliorano l’accessibilità e la sicurezza delle stazioni, incrementando il livello di comfort per i viaggiatori e favorendo una maggiore intermodalità con gli altri sistemi di trasporto. Particolare attenzione da parte di Rfi è stata dedicata alla sostenibilità ambientale, attraverso l’adozione di soluzioni a basso impatto, e alla valorizzazione urbana delle aree circostanti le stazioni, contribuendo al loro sviluppo e alla loro integrazione con il tessuto cittadino.

Nello specifico, sono state riqualificate le seguenti stazioni, per un investimento complessivo di Rfi pari a 38,9 milioni di euro.

Colico (investimento 11,3 milioni di euro): le opere hanno riguardato il restyling dell’edificio di stazione con nuovi spazi dedicati al comfort dei viaggiatori, la riqualificazione del sottopasso ed l’ammodernamento dei servizi igienici. Il miglioramento dell’accessibilità è stato assicurato dall’installazione di nuovi ascensori sulle banchine e sul piazzale, dalla ripavimentazione dei marciapiedi e dalla realizzazione di nuovi percorsi tattili.

Morbegno (investimento 2,5 milioni di euro): gli interventi hanno migliorato l’accessibilità e il comfort dei viaggiatori attraverso l’innalzamento dei marciapiedi di stazione, la realizzazione di nuovi percorsi tattili per le persone ipovedenti, il restyling del sottopasso e della pensilina del marciapiede 1 e la riqualificazione dell’edificio di stazione con nuovi spazi dedicati ai passeggeri. È stato riqualificato anche il piazzale della stazione per favorire la pedonalità e l’intermodalità.

Sondrio (investimento 4,8 milioni di euro): gli interventi hanno compreso il restyling del sottopasso, l’adeguamento sismico e la riqualificazione dell’edificio di stazione con nuovi spazi più confortevoli per i viaggiatori.

Lecco (investimento 10 milioni di euro): il progetto ha previsto il restyling del sottopasso, il recupero delle pensiline storiche, la riqualificazione del fabbricato di stazione e nuovi spazi per i passeggeri. L’accessibilità è stata migliorata grazie all’installazione di un nuovo ascensore sul marciapiede 2, all’innalzamento dei marciapiedi, al prolungamento delle pensiline e al completamento dei percorsi tattili per le persone ipovedenti.

Tirano (investimento 10,3 milioni di euro): le opere hanno previsto la riqualificazione del sottopasso, il restyling del fabbricato di stazione con spazi più moderni e confortevoli. Il miglioramento dell’accessibilità è stato garantito dalla realizzazione di un nuovo ascensore, dalla ricostruzione delle pensiline, dal rinnovo delle scale, dall’innalzamento dei marciapiedi e dal completamento dei percorsi tattili per l’orientamento delle persone ipovedenti. (LNews)

doz