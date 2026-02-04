LNews-QUALITÀ DELL’ARIA, IN PROVINCIA DI MONZA DA DOMANI DISATTIVATE MISURE TEMPORANEE ANTINQUINAMENTO

(LNews – Milano, 04 feb) I dati registrati ieri, martedì 3 febbraio, da ARPA hanno certificato il rispetto del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 nella provincia di Monza.
Come previsto dalla dgr 5613/2026, considerate le previsioni meteorologiche per la giornata odierna, tendenzialmente favorevoli alla dispersione degli inquinanti, a partire da domani saranno disattivate le misure temporanee di primo livello nella provincia.
Sul sito www.infoaria.regione.lombardia.it sono riportate tutte le informazioni relative alle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria. Il sito prevede anche un servizio di notifiche per essere informati tempestivamente circa l’attivazione delle misure temporanee. L’alert può essere attivato previa registrazione. (LNews)
