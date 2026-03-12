Risorse per 15 progetti del bando Ricircolo sul settore costruzioni

Regione Lombardia ha pubblicato la graduatoria finale del bando ‘Ri.Circo.Lo. C&D’ – Costruzioni e Demolizioni: in totale sono stati finanziati 15 progetti per un investimento complessivo pari a 5.616.124 di euro. L’iniziativa ha come obiettivo quello di sostenere le imprese delle filiere costruzioni, demolizioni e bonifiche nella trasformazione dei rifiuti in materie prime seconde di alta qualità.

Maione: con bando Ricircolo sosteniamo progetti innovativi nel settore costruzioni

“I rifiuti derivanti da demolizioni e bonifiche – sottolinea l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Giorgio Maione – diventano, grazie ai progetti finanziati, nuove risorse. Meno discariche, meno prelievo di suolo e più efficienza per le nostre imprese. Puntiamo alla valorizzazione di tutti i materiali di queste filiere con progetti capaci di generare ‘materia prima seconda’ di alta qualità”.

La misura interviene in una filiera strategica per ridurre l’impatto ambientale. I rifiuti edili da bonifica rappresentano infatti circa il 40% della produzione totale di rifiuti speciali. Nello specifico, l’iniziativa sostiene le PMI lombarde nell’adozione di soluzioni di simbiosi industriale e tecnologie avanzate di riciclaggio, riducendo drasticamente il conferimento in discarica e il prelievo di materiali vergini da cava.

I progetti del bando Ricircolo (settori costruzioni, demolizioni, bonifiche) finanziati a Bergamo e Brescia

Provincia di Bergamo – Fondi complessivi: 352.581 euro

• PARIS GIUSEPPE S.R.L. – Bergamo (BG) – contributo: 149.000 euro. Attivazione di un impianto di recupero per trattare rifiuti inerti con una nuova linea di frantumazione e selezione di ultima generazione. Questi materiali secondari sostituiranno l’uso di materie prime naturali in sottofondi stradali e calcestruzzi.

• RONCELLI COSTRUZIONI S.R.L. – Brembate di Sopra (BG) – contributo: 203.581 euro. Adeguamento delle linee produttive di calcestruzzo e conglomerati per integrare materiali riciclati provenienti da attività di costruzione e demolizione.

Provincia di Brescia – Fondi complessivi: 3.076.595 euro

RIMAC INDUSTRIES S.R.L. – Visano (BS) – contributo: 927.000,00 euro.

Intervento per la realizzazione di un sistema integrato per il recupero dei rifiuti inerti e da bonifica, finalizzato alla loro valorizzazione come materie prime seconde.

F.LLI TRENTINI S.R.L. – Corteno Golgi (BS) – contributo: 1.487.995,00 euro.

Realizzazione di un impianto per il trattamento e il recupero dei rifiuti inerti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione attraverso l’utilizzo di tecnologie di separazione magnetica e ottica, con l’obiettivo di aumentarne il riutilizzo nei cicli produttivi.

PLONA GIOVANNI S.R.L. – Borgosatollo (BS) – contributo: 298.228 euro.

Progetto finalizzato al recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione per la produzione di calcestruzzi ad alte prestazioni interamente ottenuti da aggregati riciclati.

ESSE EMME S.R.L. – Manerbio (BS) – contributo: 216.996 euro.

Intervento di miglioramento tecnologico e impiantistico per incrementare la capacità di recupero e riciclo delle terre e dei materiali inerti derivanti dalle attività edilizie.

RIGHI S.R.L. – Manerbio (BS) – contributo: 146.376 di euro.

Realizzazione di un sistema integrato per la valorizzazione degli aggregati riciclati provenienti da rifiuti da costruzione e demolizione mediante l’introduzione di nuovi macchinari di vagliatura ad alta precisione.

I progetti finanziati a Lodi e Milano

Provincia di Lodi – Fondi complessivi: 202.230 euro

CHIMICA LOMBARDA S.R.L. – Fombio (LO) – contributo: 202.230 euro.

Intervento volto alla prevenzione della produzione di rifiuti nei processi di sintesi delle dispersioni poliuretaniche, materiali utilizzati per l’edilizia che trovano applicazione in diversi ambiti del coating industriale e delle finiture per costruzioni, tra cui il trattamento e la protezione di superfici in legno, plastica e calcestruzzo.

Provincia di Milano – Fondi complessivi: 1.000.050 euro

EREDI DI BELLASIO EUGENIO S.N.C. – Pregnana Milanese (MI) – contributo: 235.000 euro.

Trasformazione dell’impianto esistente in una piattaforma tecnologica avanzata per l’economia circolare nel settore delle costruzioni con la separazione granulometrica di precisione dei materiali e la produzione di aggregati di alta qualità.

ECO ASFALTI S.R.L. – Peschiera Borromeo (MI) – contributo: 174.410 euro.

Progetto finalizzato alla valorizzazione del fresato d’asfalto, rifiuto non pericoloso derivante dalla manutenzione delle pavimentazioni con riduzione degli scarti e miglioramento della qualità del prodotto finito.

IMPRESA GUERINI E.C. S.R.L. – Legnano (MI) – contributo: 295.320 di euro.

Recupero del fresato d’asfalto trasformandolo da scarto stradale in una risorsa pregiata per la produzione di nuovi materiali cementizi da riutilizzare come materia prima secondaria nelle nuove pavimentazioni stradali.

CONSORZIO REC – Milano (MI) – contributo: 295.320 euro.

Attività di supporto agli imprenditori per la realizzazione e gestione di centri preliminari alla raccolta e al recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione con un miglioramento in termini di quantità e qualità dei rifiuti intercettati, digitalizzazione, trasparenza e innovazione, attraverso l’utilizzo di un software di Intelligenza Artificiale (IA) per avviarli a riciclo migliorando così la qualità della materia prima seconda generata. Inoltre, il progetto punta in modo esplicito a rendere omogenea la raccolta di frazioni specifiche dei rifiuti C&D, come il cartongesso e i materiali isolanti.

I progetti finanziati a Monza e Varese

Provincia di Monza e Brianza – Fondi complessivi: 656.671 euro

OFFICINA DELLA GHIAIA S.R.L. – Limbiate (MB) – contributo: 656.671 euro.

Realizzazione di un impianto innovativo di soil washing per il trattamento e il recupero di rifiuti costituiti da terreni contaminati e materiali inerti da trasformare in aggregati riciclati, riducendo drasticamente il ricorso alle discariche e alle materie prime vergini.

Provincia di Varese – Fondi complessivi: 327.997 euro.

CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI S.P.A. – Lonate Pozzolo (VA) – contributo: 27.997 euro.

Intervento per la trasformazione del fresato d’asfalto da rifiuto a materia prima secondaria di qualità per nuove pavimentazioni. L’azienda realizza, in particolare, un salto tecnologico installando un nuovo impianto di granulazione e selezione ad alta precisione che lavora ‘a freddo’ ed è in grado di integrare nel ciclo produttivo anche le ‘croste’ di asfalto che spesso finiscono in discarica perché difficili da lavorare.

IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI S.A.S. DI ARCH. GABRIELLA BIANCHI & C. – Laveno Mombello (VA) – contributo: 300.000 euro.

Revamping degli impianti esistenti per sostituire l’uso di inerti vergini con materiali riciclati. Le nuove tecnologie permettono di produrre conglomerati bituminosi ‘a freddo’, a temperature ridotte che permettono di riutilizzare il fresato d’asfalto preservando le proprietà del bitume e riducendo drasticamente le emissioni di CO2.