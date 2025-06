L’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Giorgio Maione, ha visitato nella provincia di Brescia, due Pmi (piccole e medie aziende) vincitrici del bando regionale ‘Ricircolo’. Nello specifico, si tratta di Polirem del gruppo Falcor (Borgosatollo/Brescia) e della cooperativa sociale Cauto (Brescia). L’iniziativa è volta a sostenere le Pmi lombarde delle filiere plastica e tessile nello sviluppo di progetti innovativi di economia circolare. Durante la visita l’assessore ha comunicato l’apertura di un’ulteriore edizione del bando regionale volto a promuovere il recupero e il riciclo di batterie, pannelli fotovoltaici e rifiuti contenenti fosforo, materiali strategici per la riduzione delle dipendenze regionali.

Maione a Brescia da pmi vincitrici bando ‘Ricircolo’: premiamo l’innovazione

“Siamo a fianco delle nostre imprese – ha sottolineato Maione – nella cruciale transizione verso un’economia circolare. Il nostro obiettivo è duplice: ridurre l’impatto ambientale e creare nuove opportunità di sviluppo. I progetti che sosteniamo sono la prova della capacità delle aziende lombarde di affrontare le sfide con soluzioni all’avanguardia. Ho voluto conoscere personalmente queste realtà. Ritengo infatti che la collaborazione con Regione Lombardia abbia generato risultati concreti per tutto il territorio, dimostrando l’efficacia delle misure introdotte e il loro impatto positivo per gli operatori”.

‘Ricircolo Step’, secondo bando da 10 milioni di euro

“Il nostro impegno in questo ambito – ha aggiunto l’assessore – è costante. Lo testimonia anche l’apertura in questi giorni del secondo bando ‘Ricircolo Step’ da 10 milioni di euro e rivolto alle imprese lombarde, volto a ridurre le dipendenze strategiche da materie prime critiche e terre rare“.

Lombardia leader nell’economia circolare

“La Lombardia – ha concluso Maione – si conferma leader europea nell’economia circolare, dimostrando di saper trasformare un limite, come la carenza di materie prime, in un’opportunità di crescita economica rispettosa dell’ambiente. Tutto ciò grazie a investimenti strategici come i 40 milioni di euro negli ultimi cinque anni, che hanno permesso di accelerare uno sviluppo sostenibile e innovativo, generando benefici per l’ambiente e per la collettività”.