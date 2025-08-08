Promuovere i principi dell’economia circolare per ridurre gli sprechi e dare una seconda vita agli scarti di produzione. È questo l’obiettivo della nuova edizione del bando ‘Ri.Circo.Lo’ dedicato alla prevenzione e al riciclo dei rifiuti alimentari, per il quale la Giunta di Regione Lombardia ha stanziato nei giorni scorsi, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, 2,3 milioni di euro.

Gli obiettivi della nuova edizione del bando ‘Ricircolo’ di Regione Lombardia

L’iniziativa è volta a sostenere le PMI lombarde (comprese le startup) nella realizzazione di progetti mirati lungo tutto la filiera alimentare. Nello specifico, il bando punta ad agire in due direzioni. Da un lato, modificare i processi industriali, commerciali e di consumo in ottica green per ridurre gli sprechi, prevenendo così la formazione di rifiuti alimentari; dall’altro, realizzare azioni mirate per incrementare il riutilizzo degli scarti prodotti. Tutti obiettivi in linea con le indicazioni del ‘Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti’ e con quelle emerse dal tavolo ‘spreco alimentare’ dell’Osservatorio regionale per il clima, l’economia circolare e la transizione ecologica.

Maione: con nuova edizione del bando Ricircolo di Regione Lombardia vantaggi ambientali ed economici

“Regione Lombardia – sottolinea Maione – continua a investire per promuovere l’economia circolare anche nel settore alimentare. Incentiviamo le imprese e le startup a realizzare progetti che valorizzino il riuso, il riciclo e la riduzione degli sprechi. È un modello virtuoso che genera benefici ambientali, economici e sociali. La nostra regione eccelle in quest’ambito, rappresentando un modello di riferimento a livello nazionale e internazionale”.

Obiettivi del bando ‘Ricircolo’

In generale, attraverso il bando ‘Ricircolo’ Regione Lombardia punta a promuovere in maniera capillare un approccio sostenibile alla gestione dei rifiuti. Il tutto favorendo l’adozione di modelli produttivi in linea con i principi dell’ economia circolare in diversi ambiti industriali. Quello alimentare è infatti solo l’ultimo comparto, in ordine di tempo, interessato dalla misura. Nelle precedenti edizioni, il bando aveva infatti coinvolto il settore del costruzioni, del tessile e delle materie prime critiche.