Euro 5 Diesel, Maione: soddisfazione per il rinvio delle limitazioni

L’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Giorgio Maione ha espresso soddisfazione per l’approvazione in Consiglio dei ministri del decreto legge con cui il Governo ha stabilito il rinvio dell’entrata in vigore delle limitazioni sulla circolazione degli Euro 5 Diesel.

“Abbiamo chiesto al Governo di intervenire – ha detto – la scelta di rinviare le limitazioni agli Euro 5 nasce da un confronto serio e continuo. Regione Lombardia ha posto il tema, il Governo lo ha ascoltato e ha agito di conseguenza. Era necessario farlo per le famiglie e per chi lavora. In questo momento economico non si può scaricare sulle persone il costo di cambiare l’auto”.

Rinvio limitazioni Euro 5 Diesel, Maione: migliore qualità aria senza gravare su cittadini

“Con il rinvio delle misure – ha concluso Maione – nessuno sarà obbligato a sostituire il proprio veicolo, e possiamo continuare a lavorare sulla qualità dell’aria senza creare problemi a chi ogni giorno tiene in piedi il nostro territorio e traina il paese”.