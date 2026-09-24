Regione Lombardia in Kenya per progetto di cooperazione Agripact

Soluzioni tecnologiche innovative, condivisione di competenze per creare opportunità di lavoro e promozione di modelli produttivi sostenibili. Sono stati questi i temi affrontati nel corso del viaggio istituzionale in Kenya del sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni internazionali ed europee, Raffaele Cattaneo: al centro della visita una serie di incontri con i rappresentanti delle istituzioni e gli stakeholder locali coinvolti nel progetto Agripact, che punta a rendere più sostenibili, inclusive e resilienti le filiere lattiero-casearia e ortofrutticola nelle contee di Nakuru e Kilifi.

Cattaneo: progetto Agripact per supportare agricoltori in Kenya

“In Kenya – ha spiegato il sottosegretario Cattaneo – abbiamo trovato ascolto e voglia di lavorare insieme. Ora comincia la parte più importante: nei prossimi 42 mesi la Lombardia metterà a disposizione la propria esperienza per rispondere ai bisogni che agricoltori e cooperative ci hanno indicato. Nell’ambito del Piano Mattei, la Lombardia ha scelto di impegnarsi per rafforzare la cooperazione a livello territoriale sub-nazionale. Condividere la nostra esperienza con gli agricoltori e le cooperative del Kenya è un modo concreto per favorire lo sviluppo dei territori e creare opportunità di lavoro, offrendo così un’alternativa reale all’emigrazione. Il progetto Agripact va esattamente in questa direzione: costruire insieme competenze e opportunità, con forme innovative di sviluppo sostenibile.”

Obiettivi e risorse finanziarie

Regione Lombardia contribuirà al progetto Agripact con attività di indirizzo e trasferimento di competenze per affrontare alcune delle principali criticità del settore agricolo: la bassa produttività, le perdite post-raccolto, la scarsa organizzazione dei produttori e le difficoltà nel promuovere un approccio cooperativo e nell’accesso ai mercati. Il valore complessivo del progetto supera i 10,1 milioni di euro: quasi 9 milioni sono finanziati dalla Cooperazione Italiana attraverso Aics, mentre circa 1,2 milioni sono cofinanziati da Regione Lombardia e dai partner.

I promotori

L’iniziativa è promossa insieme a Ong e agenzie formative lombarde, presenti da tempo in Kenya, e all’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (Unido). Il progetto ha avuto il via libera a luglio dal Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci), con il supporto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics).

Gli incontri a Kilifi e Malindi

Il sottosegretario Cattaneo, insieme a Marco Scoppa dell’Ambasciata d’Italia a Nairobi e ai partner del progetto (E4Impact Africa Foundation, Cesvi, Albero della Vita, Fondazione Avsi e l’Aics di Nairobi), ha incontrato una nutrita delegazione guidata dalla vicegovernatrice della contea di Kilifi, Flora Mbetsa Chibule. Ha poi avuto un confronto con il governatore Gideon Maitha Mung’aro. Nel corso di questi confronti è emerso il forte interesse delle istituzioni locali per le attività previste da Agripact e la richiesta di approfondire le principali difficoltà incontrate dagli agricoltori del territorio per cercare soluzioni mirate che possano favorire lo sviluppo del settore.

Valorizzare prodotti locali

Gli stessi temi sono stati affrontati anche durante l’incontro con le cooperative locali e la visita ad alcune aziende agricole, dove è stata ribadita, in linea con le priorità del progetto, la necessità di valorizzare maggiormente i prodotti locali, individuare nuovi sbocchi di mercato adeguati, ridurre le perdite legate alla conservazione e migliorare l’organizzazione della raccolta. Tutti ambiti su cui il progetto sostenuto da Regione Lombardia intende intervenire. Tra gli appuntamenti della giornata anche la visita alla sede di Nuts&More, realtà imprenditoriale di livello europeo che ospita anche Sweet Africa, partner di Agripact.

Incontri a con esponenti del governo kenyano

Tra gli appuntamenti in agenda del sottosegretario Cattaneo anche la visita alla sede di Nuts&More, realtà imprenditoriale di livello europeo che ospita anche Sweet Africa, partner di Agripact. Cattaneo ha incontrato l’ambasciatore d’Italia in Kenya, Vincenzo Del Monaco, e il team locale dell’Aics. Poi, accompagnato dall’ambasciatore, ha avuto incontri con esponenti del governo keniano, in particolare con il viceministro per le Cooperative, Patrick Kilemi, e quello per l’agricoltura. Ha avuto inoltre un approfondito confronto con il team di economisti che affianca il presidente William Ruto nell’attuazione della Bottom-Up Economic Transformation Agenda (Beta), l’agenda da lui voluta per sostenere lo sviluppo locale. Nel corso degli incontri il sottosegretario ha illustrato gli obiettivi e le attività di Agripact, in particolare il contributo che Regione Lombardia metterà a disposizione in termini di competenze, formazione e trasferimento di know-how.