Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Presidenza
  • Ottimizzato per il web da: Moreno Gussoni
  • Ottimizzato per il web da: Moreno Gussoni

Il risanamento del Bosco delle Querce una sfida vinta da Ersaf

La targa di Ersaf al Pioppo Nero simbolo della rinascita del Bosco delle Querce

Durante la cerimonia a Seveso racconto della rinascita dell'area

Il risanamento del Bosco delle Querce a Seveso è stata una grande sfida vinta da Regione Lombardia e da Ersaf, l’ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste.

Losio: Ersaf ha dato prova di efficienza

Fabio Losio durante il suo intervento a Seveso“Nell’occuparsi del risanamento ambientale di questa area in tutti questi anni, dopo la bonifica dei terreni su cui è sorto il Bosco – ha detto Fabio Losio, presidente di Ersaf -, l’ente regionale ha dato prova di una continuità dell’azione pubblica resa possibile dalla competenza operativa dei nostri tecnici forestali così come da una pianificazione degli interventi lungimirante, progettata sia per rispondere all’urgenza del momento sia per portare a compimento la ricostruzione ecologica, che necessita di lunghi periodi”.

Ersaf e risanamento del Bosco delle Querce

“Alla natura serve tempo e pazienza per rigenerarsi”, ha proseguito. “Il processo di evoluzione dei primi rimboschimenti che, dalla metà degli anni Ottanta, ha portato all’attuale ricchezza forestale e faunistica del Bosco, non poteva avvenire se non grazie a una visione del futuro ispirata a politiche ambientali strutturali, mirate a generare e alimentare vere e proprie infrastrutture ecologiche, quale è diventato il Bosco delle Querce”.
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima