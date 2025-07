Il presidente Attilio Fontana ha consegnato lunedì 21 luglio a Cesc Fàbregas il Premio Rosa Camuna 2025, il più alto riconoscimento che viene conferito da Regione Lombardia. La consegna è avvenuta a Mozzate (Como) nel centro di allenamento della squadra lariana. Presenti l’amministratore delegato del club Francesco Terrazzani e il direttore sportivo Carlalberto Ludi, oltre al sindaco di Mozzate, Clemente Ciccozzi.

La motivazione

La motivazione che ha portato alla consegna del premio va oltre agli eccezionali risultati ottenuti nella scorsa stagione (2024-2025) dall’allenatore con la squadra lariana.

Infatti, si legge nella pergamena che accompagna il riconoscimento, grazie ai successi della squadra “il territorio comasco è sempre più attrattivo in tutto il mondo e le bellezze lariane e lombarde sono apprezzate e visitate da un turismo internazionale di altissimo livello”.

Rosa Camuna 2025 a Cesc Fàbregas

“Il premio a Fàbregas – ha commentato il governatore Fontana – è il riconoscimento a un grande campione e uno straordinario allenatore amato dalla squadra, dai tifosi e da tutto il grande pubblico. Il suo arrivo e il suo lavoro hanno contribuito a far conoscere ulteriormente le nostre eccellenze anche fuori dai confini prettamente calcistici”.

Fàbregas: orgoglio per premio

“È per me un orgoglio – ha detto Cesc Fàbregas – ricevere un riconoscimento così importante. Le parole del presidente Fontana fanno molto piacere, sono io che ringrazio la Lombardia e Como per avermi dato questa grande opportunità”.