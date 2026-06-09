Coinvolti nove comuni della provincia con attività straordinaria di agenti di Polizia locale

Il progetto ‘Stazioni Sicure’ arriva nella provincia di Lodi. L’iniziativa, prende il via oggi con la firma in Prefettura alla presenza dell’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa e del prefetto Davide Garra, prevede servizi straordinari di agenti di Polizia locale nelle aree attorno alle stazioni ferroviarie del capoluogo e dei comuni di Casalpusterlengo, Codogno, Maleo, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago e Tavazzano con Villavesco. L’accordo, valido per il 2026, prevede un impegno economico da parte di Regione Lombardia di 45.000 euro e coinvolge, oltre alla Prefettura di Lodi, anche Rfi – Rete ferroviaria italiana e Trenord. La firma fa seguito alla delibera di Giunta regionale approvata a fine maggio su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile.

La Russa: sicurezza cittadini rimane una priorità – “Dopo gli accordi siglati nelle scorse settimane con le Prefetture di Pavia e Monza – commenta l’assessore La Russa –, oggi abbiamo rinnovato il protocollo ‘Stazioni Sicure’ anche a Lodi, che fa seguito all’esperienza positiva del 2025. Con questa firma Regione Lombardia conferma il proprio impegno a favore della sicurezza urbana e della tutela dei cittadini. L’obiettivo è prevenire fenomeni di illegalità e degrado mettendo al primo posto la sicurezza. Anche quest’anno le risorse garantite da Regione Lombardia consentiranno attività di controllo straordinarie da parte delle Polizie locali in sinergia con le altre Forze dell’ordine”.