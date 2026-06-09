LNotizie-Un nuovo hub di innovazione e trasferimento tecnologico per lo Iuss di Pavia

Da Regione Lombardia oltre 5 milioni di euro per finanziare la riqualificazione della ‘Basilica Piccola’

Assessore Fermi: recuperiamo un’area dismessa e ampliamo gli spazi a disposizione delle attività di ricerca”

(LNotizie – Milano, 09 giu) Un nuovo hub di innovazione e trasferimento tecnologico per lo IUSS di Pavia. La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi, un finanziamento di 5.250.000 euro destinato alla sistemazione dell’edificio denominato ‘Basilica Piccola’. L’intervento prevede la riqualificazione e la riconversione funzionale dell’immobile, in continuità con gli spazi didattici che saranno ospitati nell’edificio gemello, la ‘Basilica Grande’, già oggetto di un precedente intervento finanziato da Regione Lombardia e attualmente in fase di completamento.

“L’obiettivo è chiaro – ha sottolineato l’assessore Fermi – ampliare l’attività di ricerca dell’Istituto Universitario di Studi Superiori (Iuss) di Pavia”. Grazie a queste risorse saranno realizzati uffici per la ricerca, laboratori, sale riunioni, aule e spazi di coworking all’interno di un edificio inserito in un più ampio compendio immobiliare situato in un’area demaniale dismessa nel centro abitato del Comune di Pavia, recentemente acquisita dallo Iuss.

L’immobile, edificato nella prima metà del Novecento, presenta una tipica architettura ‘a basilica’. Al piano terra si sviluppa una distribuzione su tre navate longitudinali, di cui quella centrale caratterizzata da una doppia altezza. Il piano primo, collegato tramite un blocco scale rettilineo collocato nella navata centrale, è costituito da un unico grande ambiente con dimensioni in pianta analoghe alla navata sottostante.

“Solo poche settimane fa ho visitato il cantiere, immaginando il risultato finale. Si tratta – ha aggiunto l’esponente della Giunta – di uno spazio estremamente duttile e suggestivo”. Il progetto prevede infatti la creazione di ambienti altamente flessibili, capaci di adattarsi a diverse funzioni, con la possibilità di disporre sia di spazi chiusi, come uffici, sale riunioni e laboratori leggeri, sia di spazi condivisi, quali open space, aree per eventi, ambienti di coworking e spazi comuni, oltre ad aule dedicate alla didattica.

La “Basilica Piccola” presenta una superficie coperta di circa 1.280 metri quadrati. La superficie lorda del piano terra è pari a circa 1.280 metri quadrati, mentre quella del piano primo è di circa 570 metri quadrati, per una superficie totale lorda dell’edificio di circa 1.850 metri quadrati. L’altezza al colmo raggiunge i 13 metri, per una volumetria complessiva di circa 10.000 metri cubi.

“Sono davvero felice per quanto andremo a realizzare a Pavia. È fondamentale – ha concluso Fermi – sostenere i territori affinché tutte le province lombarde possano essere attrattive quanto Milano. In questo caso, inoltre, l’intervento consente di recuperare un’area dismessa, rendendo l’operazione ancora più significativa. Desidero quindi esprimere i miei complimenti al rettore Mario Martina e al suo predecessore Riccardo Pietrabissa”. (LNotizie)

red