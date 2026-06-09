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Lombardia Notizie / Trasporti e mobilità sostenibile

Finanziata una nuova pista ciclabile a Ticengo/Cr

pista ciclabile ticengo

Lucente: Regione in prima linea per promuovere la mobilità sostenibile

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, una delibera in cui stanzia 200.000 euro per la realizzazione di una nuova pista ciclabile tra i comuni di Ticengo e Salvirola, in provincia di Cremona. Il finanziamento si inserisce nel quadro di uno schema di accordo tra Regione e il Comune di Ticengo, capofila del progetto e soggetto attuatore dell’intervento. Nello specifico, la pista sarà realizzata nel tratto di raccordo funzionale tra Ticengo e la strada per Cascina Albera.

Assessore Lucente: sosteniamo con risorse concrete una mobilità sostenibile e sicura

foto generica assessore Lucente che nel comunicato commenta finanziamento per nuova pista ciclabile a Ticengo

“Questa nuova pista ciclabile  – sottolinea Lucente – conferma l’impegno di Regione Lombardia a promuovere una mobilità sempre più sostenibile, sicura e integrata sul territorio. Continuiamo a investire in infrastrutture capaci di migliorare la qualità della vita dei cittadini lombardi e sostenere forme di mobilità alternative e rispettose dell’ambiente”.

Nuova pista ciclabile a Ticengo: costi e fine dei lavori

Il costo complessivo dell’infrastruttura è pari a 485.000 euro: di questi 200.000 euro sono messi a disposizione da Regione Lombardia, mentre 285.000 euro sono a carico del comune di Ticengo. La fine dei lavori è prevista nel 2027.

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