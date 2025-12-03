Volontariato, una serata per dire grazie a chi dona il suo tempo

Una serata per dire ‘grazie’ a operatori e attivisti delle associazioni di volontariato. E’ quella che Regione Lombardia ha organizzato per tributare un ringraziamento a chi, ogni giorno, tende la mano, donando impegno, energia e sorrisi al prossimo.

Sul palco dell’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia le potenti voci del coro Gospel Rejoice, dirette dal Maestro Gianluca Sambataro, hanno accompagnato in un viaggio emozionante tra note che parlano di speranza, inclusione e amore. Perché, quando la musica incontra il cuore, nascono armonie che avvicinano le persone. Inoltre, si sono esibiti i ragazzi speciali dell’associazione ‘Ugualmente artisti’ che hanno ballato come solo loro sanno fare.

Volontariato, quando le persone fanno la differenza

Padrona di casa l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e pari opportunità Elena Lucchini, promotrice dell’iniziativa, che ha ricordato come “il volontariato è anima del bene comune. E’ – afferma l’esponente della Giunta lombarda – presenza silenziosa, fiducia posta nelle relazioni, cura dell’altro senza aspettarsi visibilità. In tutte le forme (accompagnamento, assistenza, prevenzione, aggregazione sociale) – sostiene Lucchini – queste persone fanno la differenza. La Serata del Grazie è un abbraccio collettivo: un grazie a chi ogni giorno tende la mano, a chi dona tempo, energia, sorrisi, a chi crede che la diversità sia un dono e che l’unione renda più forti”.

Nel corso della serata è stato consegnato un attestato a otto realtà, una per ogni ATS del territorio.

1. Fondazione Adolescere (ATS Pavia)

MOTIVAZIONE: Per l’innovazione e la creatività dimostrate nel progetto “Concert Therapy”, che utilizza la musica come strumento universale di inclusione e benessere. L’iniziativa ha saputo coniugare arte, pedagogia e socialità, favorendo l’incontro tra generazioni e promuovendo l’invecchiamento attivo attraverso esperienze emozionali e partecipative.

2. Anteas Sondrio ODV (ATS Montagna)

MOTIVAZIONE: Per l’impegno costante nel contrastare l’isolamento sociale in contesti montani, attraverso progetti come “GenerAzione Attiva” e “Anziani in rete”, che valorizzano la partecipazione degli anziani, garantiscono mobilità solidale e creano occasioni di aggregazione culturale e relazionale, rafforzando la coesione comunitaria.

3. Auser Ticino Olona (ATS Città metropolitana di Milano)

MOTIVAZIONE: Per la capacità di costruire reti intergenerazionali con il progetto “Oltre l’età – Comunità in rete per l’invecchiamento attivo” e l’iniziativa “Estate Gentile”, che ha coinvolto volontari senior e studenti in azioni di compagnia e assistenza domiciliare, promuovendo solidarietà, dialogo tra generazioni e inclusione sociale.

4. Croce Rossa Italiana – Comitato di Luino e valli (ATS Insubria)

MOTIVAZIONE: Per le attività innovative di socializzazione e rigenerazione attiva che, attraverso laboratori creativi, ginnastica dolce e iniziative intergenerazionali, hanno contribuito a migliorare la qualità della vita degli anziani, favorendo relazioni significative e contrastando solitudine e fragilità.

5. Cooperativa La Meridiana (ATS Brianza)

MOTIVAZIONE: Per la dedizione nel promuovere il volontariato e creare spazi di aggregazione e riflessione con il progetto “Le luci nella sera”, che ha coinvolto numerosi volontari in iniziative di sostegno sociale e spirituale, rafforzando il senso di comunità e di appartenenza.

6. Elefanti Volanti (ATS Brescia)

MOTIVAZIONE: Per aver sviluppato percorsi formativi che favoriscono l’autonomia digitale degli anziani, attraverso corsi sull’utilizzo del fascicolo sanitario elettronico e degli strumenti digitali per la salute, contribuendo a ridurre il divario tecnologico e a promuovere benessere e inclusione.

7. Associazione Centro Servizi per il Volontariato (ATS Bergamo)

MOTIVAZIONE: Per il ruolo strategico nella promozione del volontariato e della cittadinanza attiva degli anziani, attraverso iniziative territoriali e progetti come “Argento Vivo” e “Generazioni attive”, che hanno valorizzato gli over 65 come risorsa fondamentale per la comunità, favorendo reti solidali e partecipazione sociale.

8. Associazione Volta X Volta (ATS Valpadana).

MOTIVAZIONE: Per la capacità di coniugare benessere fisico, relazionale e culturale con il progetto “Terzo Tempo”, che propone attività innovative come camminate, letture ad alta voce e laboratori sull’intelligenza artificiale, offrendo agli anziani opportunità di apprendimento, socializzazione e contrasto al decadimento cognitivo.