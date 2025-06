La Giunta della Regione Lombardia ha approvato la proposta dell’assessore a Enti locali e Programmazione negoziata, Massimo Sertori, di concerto con il collega a Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi, per il secondo Atto Integrativo dell’Accordo di Programma (AdP) per l’acquisizione e la rivitalizzazione dell’edificio di ingresso a piazza Folengo, a San Benedetto Po (Mantova), colpito dagli eventi sismici del maggio 2012.

Sertori: vigili su recupero strutture lesionate da eventi sismici 2012

“Abbiamo approvato l’atto in Giunta – afferma l’assessore Sertori – perché l’incremento di spesa, che non comporta oneri aggiunti per Regione Lombardia, è di oltre 95.000 euro e, pertanto, si rende necessario un secondo Atto Integrativo”. “Come Assessorato – continua Sertori – siamo molto attenti alla rinascita piena del Mantovano ferito dal sisma del 2012 e vigiliamo sulla rivitalizzazione delle strutture colpite in quei terribili giorni di 13 anni fa”. “Ricordo – sottolinea Sertori – che Regione Lombardia ha investito 109.408 euro per l’acquisizione dell’immobile. Inoltre, con questo secondo Atto Integrativo, attraverso il Fondo per la ricostruzione della Struttura Commissariale, arriva alla cifra di 892.076 euro la quota per il recupero, precedentemente prevista a 796.939 euro”.

Promozione regionale della rigenerazione urbana

“L’intervento di acquisizione e rivitalizzazione dell’immobile di piazza Folengo a San Benedetto Po – conclude Sertori – rientra nel quadro delle azioni regionali di promozione della rigenerazione urbana e dell’housing sociale e rappresenta una piena applicazione degli strumenti della Programmazione negoziata che stanno consentendo alla Lombardia di avviare e concludere importanti interventi in tutti i territori provinciali”.

Comazzi: testimonianza del costante impegno della Regione

“L’azione di recupero avviata su questo edificio – dichiara l’assessore al Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi – testimonia l’impegno costante di Regione Lombardia nel restituire nuova vita al patrimonio edilizio danneggiato, con un’attenzione particolare alla qualità architettonica e paesaggistica degli interventi. Rigenerare significa non solo ricostruire, ma anche restituire ai cittadini spazi sicuri, funzionali e pienamente integrati nel contesto urbano e storico dei nostri territori”.

Nuovo quadro economico oltre 1 milione di euro

Il nuovo quadro economico dell’AdP sale a quota 1.001.484 euro a fronte dei precedenti 906.347. L’Accordo di Programma coinvolge Regione Lombardia, il Comune di San Benedetto Po e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova. L’aumento dei costi è legato a opere di completamento delle facciate dell’immobile concordate tra Comune e Soprintendenza. Nel frattempo, il Comune ha già adeguato il progetto di fattibilità e adeguati sia il quadro economico che il conseguente cronoprogramma dei lavori.