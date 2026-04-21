Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, esprime cordoglio per la scomparsa di Paolo Nizzola, il giornalista bollatese.

“La scomparsa di Paolo Nizzola priva la Lombardia di una persona di grande valore umano e di un giornalista capace, appassionato e profondamente legato al suo lavoro”.

Paolo Nizzola, il giornalista che raccontava il territorio lombardo

“Per decenni – continua il presidente – ha raccontato il nostro territorio in tutte le sue sfaccettature, con competenza, sensibilità e uno sguardo mai banale. Ricordo inoltre il suo profondo amore per il jazz, al quale si è dedicato con entusiasmo e competenza”.

“Alla sua famiglia – conclude Fontana – rivolgo, a nome dell’intera Regione Lombardia, le più sentite condoglianze“.