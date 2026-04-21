Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Presidenza
  • Ottimizzato per il web da: Simona Infantolino
  • Ottimizzato per il web da: Simona Infantolino

Scomparsa Paolo Nizzola, Fontana: giornalista appassionato e di valore

La scomparsa di Paolo Nizzola priva la Lombardia di un giornalista capace, appassionato e profondamente legato al suo lavoro.

Il cordoglio del governatore a nome della Lombardia

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, esprime cordoglio per la scomparsa di Paolo Nizzola, il giornalista bollatese.

“La scomparsa di Paolo Nizzola  priva la Lombardia di una persona di grande valore umano e di un giornalista capace, appassionato e profondamente legato al suo lavoro”.

Paolo Nizzola, il giornalista che raccontava il territorio lombardo

“Per decenni – continua il presidente – ha raccontato il nostro territorio in tutte le sue sfaccettature, con competenza, sensibilità e uno sguardo mai banale. Ricordo inoltre il suo profondo amore per il jazz, al quale si è dedicato con entusiasmo e competenza”.

“Alla sua famiglia – conclude  Fontana – rivolgo, a nome dell’intera Regione Lombardia, le più sentite condoglianze“.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima