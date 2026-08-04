Approvata dalla Giunta la delibera proposta dall’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, che stanzia 973.000 euro per garantire continuità ai servizi ambientali svolti dai Consorzi forestali e aprire il relativo bando per l’annata 2026-2027. Le risorse consentiranno di sostenere interventi fondamentali per la tutela del patrimonio boschivo, la manutenzione del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico.

Beduschi: Lombardia sostiene servizi ambientali dei Consorzi forestali

“Le nostre foreste – afferma l’assessore Beduschi – rappresentano un patrimonio di valore inestimabile, che va custodito ogni giorno con competenza e responsabilità. Dietro ogni bosco curato, ogni sentiero mantenuto, ogni versante messo in sicurezza ci sono persone che lavorano con passione per preservare il territorio. Con questo stanziamento vogliamo continuare a essere al loro fianco, riconoscendo il valore di un’attività che produce benefici per l’intera collettività”.

Sono 27 i Consorzi riconosciuti, 4 a Sondrio

L’intervento interessa l’intero territorio regionale, limitatamente ai terreni conferiti ai Consorzi forestali riconosciuti. Attualmente sono 27 i Consorzi riconosciuti da Regione Lombardia, di cui quattro in provincia di Sondrio. Secondo gli ultimi dati disponibili, essi gestiscono circa il 14% delle superfici forestali lombarde e impiegano oltre 400 addetti, assicurando una gestione sostenibile del patrimonio boschivo regionale.

Cosa sarà finanziato

I contributi finanzieranno i servizi ambientali svolti dai Consorzi forestali, tra cui la cura e la manutenzione dei boschi, i piccoli interventi di sistemazione idraulico-forestale e la manutenzione della viabilità forestale e silvo-pastorale, attività essenziali per la tutela dell’ambiente, la prevenzione del rischio idrogeologico e la valorizzazione delle aree montane.

Gestione bosco è presidio territorio e sviluppo aree interne e montane

“La gestione del bosco – conclude Beduschi – non significa soltanto conservazione ambientale, ma anche presidio del territorio e sviluppo delle aree interne e montane. Sostenere i Consorzi forestali significa investire in un modello di gestione capace di coniugare tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse locali. Regione Lombardia continua a credere in questa visione e a garantire strumenti concreti per rafforzarla”.