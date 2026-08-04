Doppio appuntamento con l’arte contemporanea allo Spazio IsolaSet di Palazzo Lombardia: dal 4 agosto al 1° settembre saranno visitabili le mostre Oltre la forma, con opere di Wally Bonafè, Amalia Caracciolo e Katalin Kollar, e Spring Summer ’26 di Alberto Peppoloni.

Le due esposizioni sono state inaugurate dall’assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Gianluca Comazzi.

L’arte come occasione di nuovi spunti di riflessione

“L’inaugurazione delle mostre Oltre la forma e Spring Summer ’26 – ha spiegato l’assessore Comazzi – rappresenta un’importante occasione per valorizzare linguaggi artistici differenti e avvicinare il pubblico alle molteplici espressioni dell’arte contemporanea. Le opere di Wally Bonafè, Amalia Caracciolo, Katalin Kollar e Alberto Peppoloni arricchiscono gli spazi di Palazzo Lombardia con sensibilità, creatività e originalità, offrendo ai visitatori nuovi spunti di riflessione.

Regione Lombardia promuove la cultura e il talento

“Crediamo nell’arte – ha aggiunto – come strumento capace di stimolare il confronto, sollecitare le coscienze e aiutarci a osservare la realtà da prospettive diverse. Regione Lombardia conferma così la volontà di promuovere la cultura e di mettere a disposizione i propri spazi per iniziative capaci di sostenere il talento e il dialogo tra esperienze artistiche differenti”.

Oltre la forma e Spring Summer 26, due mostre d’arte contemporanea ad agosto a Spazio Isolaset

Le opere di Wally Bonafè, Amalia Caracciolo e Katalin Kollar raccontano percorsi artistici diversi ma accomunati da una lunga ricerca espressiva che, dal figurativo all’astrazione, esplora il rapporto tra forma, colore e spazio. Attraverso composizioni, segni e cromie essenziali, le tre artiste propongono un linguaggio capace di evocare suggestioni e dimensioni che vanno oltre la rappresentazione della realtà.

Con Spring Summer ’26, Alberto Peppoloni prosegue invece la propria ricerca sulla scomposizione della forma, sviluppando un linguaggio pittorico contemporaneo incentrato su luce, superfici e materia. Un percorso artistico che invita il visitatore a muoversi continuamente tra riconoscibilità e astrazione, lasciando spazio a un’interpretazione personale delle opere.

Date e orari

Le due esposizioni saranno aperte al pubblico allo Spazio IsolaSet di Palazzo Lombardia (ingresso da via Galvani) dal 4 agosto al 1° settembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 19, con ingresso libero e gratuito.