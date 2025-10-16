Una sfilata di moda inclusiva e gioielli di marchi emergenti della Lombardia per valorizzare la bellezza senza barriere nella piazza coperta più grande d’Europa. Si è svolto a Palazzo Lombardia l’evento ‘Beyond Fashion – Oltre la moda‘, caratterizzato anche dalla presenza di modelle e modelli diversamente abili che hanno calcato la passerella rossa accanto a modelle tradizionali, superando gli stereotipi dell’estetica convenzionale. All’iniziativa ha partecipato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Moda inclusiva, sfilata in piazza Città di Lombardia

“Un evento – ha sottolineato Fontana – che dimostra che la vera bellezza nasce dalla diversità e dal coraggio di esprimersi. La Lombardia è una terra che valorizza l’inclusione e abbiamo visto come la moda possa diventare uno strumento per abbattere barriere e costruire una società più consapevole. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, che rappresenta appieno lo spirito innovativo e solidale della Lombardia”.

Sfilata è un occasione per favorire l’inclusione

Organizzata da Regione Lombardia con Global Sales, il fashion designer Fabio Porliod e l’associazione ‘Bionic People‘ no profit composta da persone con diversi tipi di invalidità. La sfilata rappresenta quindi un manifesto sociale per cambiare l’idea che le persone hanno sulla disabilità, dando così una visione di inclusione.