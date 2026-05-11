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A Palazzo Lombardia un convegno su sicurezza, stabilità e sviluppo

Riflessioni sui temi della sicurezza, della stabilità e dello sviluppo al convegno su 'Dove va il mondo' a Palazzo Lombardia

Convegno 'Dove va il mondo? Pericoli e opportunità per l’Italia' All’evento anche gli assessori regionali Franco e Lucente

Un convegno per analizzare le grandi trasformazioni geopolitiche, economiche e tecnologiche in corso e il ruolo strategico che l’Italia, in particolare Milano, è chiamata a interpretare nello scenario internazionale. Questi i temi al centro dell’evento ‘Dove va il mondo? Pericoli e opportunità per l’Italia’, organizzato dall’associazione ‘Fare Occidente’, all’auditorium ‘Testori’ di Palazzo Lombardia, a Milano, in cui è intervenuto l’assessore regionale Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile) e hanno partecipato, tra gli altri, gli assessori Paolo Franco (Casa e Housing sociale) e Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile).

Conclusioni del presidente del Senato Ignazio La Russa

Le conclusioni del convegno, che ha riunito istituzioni, parlamentari, amministratori locali e protagonisti del mondo produttivo, sono state affidate all’intervento di Ignazio La Russa, presidente del Senato.

Fase storica complessa

“Viviamo una fase storica complessa – ha spiegato l’assessore Romano La Russa –, caratterizzata da profondi cambiamenti geopolitici e sociali che impongono alle istituzioni di saper leggere il presente con responsabilità. In questo contesto, la sicurezza non può più essere considerata soltanto un tema legato all’ordine pubblico, ma rappresenta un elemento fondamentale per garantire stabilità e sviluppo. La Lombardia, e Milano in particolare, hanno il dovere e l’opportunità di essere protagoniste di questa nuova fase, valorizzando il ruolo strategico che il nostro territorio ricopre a livello internazionale”.
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