La storia e l’eredità di Giuseppe Tatarella a Palazzo Lombardia

Palazzo Lombardia ha ospitato l’evento istituzionale dedicato alla memoria di Giuseppe ‘Pinuccio’ Tatarella. L’iniziativa, realizzata dalla Fondazione Tatarella in collaborazione con Regione Lombardia, ha celebrato il profilo di uno dei padri della seconda Repubblica, protagonista della vita politica e culturale del secondo Novecento. L’evento si è aperto con i saluti istituzionali degli assessori regionali Romano La Russa e Francesca Caruso. La prima sessione ha analizzato la figura di Tatarella come ‘intellettuale d’azione’, focalizzandosi sul giornalismo inteso come laboratorio politico, con gli interventi del vicepresidente della Fondazione, Fabrizio Tatarella, e dello storico Antonio Carioti.

Confronto tra Destra e Sinistra

Il momento centrale della giornata è stato il confronto istituzionale tra Destra e Sinistra nella seconda Repubblica, che ha visto protagonisti il presidente del Senato Ignazio La Russa e il già presidente del Consiglio Massimo D’Alema. Moderato da Pietro Senaldi, il dibattito ha evidenziato la capacità di Tatarella di promuovere spazi di dialogo e confronto tra diverse visioni politiche.