Lombardia Notizie / Sicurezza e protezione civile

Sicurezza stradale, operazione Smart: oltre 24.000 veicoli controllati

In foto gli agenti delle Polizie locali coinvolte nell’operazione Smart per aumentare i controlli di sicurezza stradale in Lombardia

La Russa: risultati dimostrano efficacia dei controlli coordinati

Si è conclusa con successo l’operazione ‘SMART‘ (Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio) sui territori della Lombardia promossa da Regione per aumentare i controlli di sicurezza stradale. Nei due fine settimana del 21-22 e 28-29 novembre in Lombardia sono state controllate 28.947 persone e 24.715 veicoli grazie al lavoro di 2.879 agenti, con il coinvolgimento di 337 enti locali. Un risultato reso possibile grazie allo stanziamento di 497.000 euro a favore delle Polizie locali promosso dall’assessorato alla Sicurezza e Protezione civile di Regione Lombardia.

Operazione ‘Smart’ esempio efficace di collaborazione istituzionale

In foto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, commenta l’operazione Smart e i controlli di sicurezza stradale in Lombardia“L’operazione ‘SMART’ si conferma un esempio efficace di collaborazione tra Regione Lombardia – sottolinea l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa –, Polizie locali e Forze dell’ordine. I risultati ottenuti dimostrano quanto sia fondamentale presidiare il territorio con controlli mirati e coordinati, soprattutto nelle fasce orarie più critiche”.

“Voglio esprimere anche il mio sincero ringraziamento agli agenti e a tutte le pattuglie impegnate in questi giorni: il loro lavoro, svolto con professionalità e senso del dovere, ha permesso di aumentare la sicurezza sulle nostre strade e nelle nostre città. Questo successo – conclude La Russa – ci incoraggia a proseguire con determinazione nel rafforzare ogni azione a tutela dei cittadini lombardi”.

Sicurezza stradale, i risultati dell’operazione ‘Smart’ in Lombardia

Nel complesso, nei quattro giorni di controlli straordinari nelle ore serali, sono stati elevati 3.148 verbali ed eseguiti 173 fermi e sequestri. Particolare attenzione è stata rivolta alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze. Sono 16.723 i conducenti sottoposti al controllo alcolemico, con 241 positivi. Invece, i drug test effettuati sono stati 304, con 22 esiti positivi. L’attività delle Polizie locali ha portato al ritiro di 337 patenti, a conferma della rilevanza dei comportamenti sanzionati.

Determinante anche il contributo delle Forze dell’ordine. Hanno partecipato 21 pattuglie della Polizia di Stato, 57 dei Carabinieri e 8 della Guardia di Finanza. I risultati testimoniano il lavoro in sinergia con le Polizie locali per garantire una presenza capillare e coordinata.

I dati divisi per province e Comuni capofila

A questo link l’elenco con i dati divisi per province e Comuni capofila nel fine settimana del 21-22 novembre.

A questo link i dati divisi per province e Comuni capofila nel fine settimana del 28-29 novembre.

