Innovazione sociale, accordo tra Regione Lombardia e Cariplo Factory

Innovazione sociale regione cariplo factory

Assessore Lucchini: potenziamo l’offerta dei servizi e la rete del terzo settore

Regione Lombardia e Cariplo Factory, uno dei più importanti hub di innovazione in Italia, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione istituzionale finalizzato a promuovere progettualità di interesse comune in ambito sociale, con particolare riferimento al rafforzamento strategico degli Enti del Terzo Settore (ETS).

L’intesa punta a sostenere percorsi di innovazione organizzativa, trasformazione digitale e sviluppo di modelli di governance orientati all’impatto sociale.
“Il Terzo Settore rappresenta una componente essenziale del nostro sistema sociale – dichiara l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini – . Oggi le organizzazioni sono chiamate a confrontarsi con sfide complesse: digitalizzazione, sostenibilità economica, misurazione dell’impatto. Con questo Accordo vogliamo offrire strumenti concreti per rafforzarne la capacità organizzativa e strategica”.

L'assessore Elena Lucchini

“La collaborazione con Cariplo Factory – prosegue Lucchini – consente di mettere in rete competenze pubbliche e private in un’ottica di complementarità. L’obiettivo è accompagnare gli Enti del Terzo Settore in un percorso di crescita che li renda sempre più solidi e capaci di generare valore per le comunità”.

“Il Terzo Settore sta attraversando una fase di profonda trasformazione – commenta Marco Noseda, Chief Impact and Strategy Officer di Cariplo Factory – . Con questo accordo vogliamo mettere a disposizione competenze e strumenti per accompagnare gli ETS nei loro percorsi di evoluzione, rafforzando il loro ruolo nello sviluppo delle comunità e dei territori”.

