LNotizie-Turismo, ‘Solo in Lombardia’: Rudy Zerbi fa tappa a Mantova. Massari: un viaggio per scoprire la Regione oltre le mete più conosciute

Online il secondo episodio della campagna di promozione turistica di Regione Lombardia

(LNotizie – Milano, 08 set) Dopo Lodi, il viaggio di Rudy Zerbi alla scoperta della Lombardia prosegue a Mantova. È online da oggi il secondo episodio completo di ‘Solo in Lombardia’, la campagna di promozione turistica promossa dall’Assessorato al Turismo, Marketing territoriale, Moda e Design di Regione Lombardia per raccontare, tappa dopo tappa, le dodici province della regione.

Il progetto vede protagonista il conduttore televisivo e radiofonico in un viaggio attraverso i territori lombardi, costruito attraverso video, reel e contenuti social. L’obiettivo è mostrare una Lombardia fatta non soltanto delle destinazioni più note, ma anche di esperienze, tradizioni e luoghi capaci di offrire nuove ragioni di visita e di permanenza.

Assessore Massari: un linguaggio diverso dalla promozione turistica tradizionale – “Con Mantova – dichiara l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale, Moda e Design, Debora Massari – prosegue un viaggio che abbiamo voluto costruire provincia dopo provincia, lasciando che siano i territori a raccontarsi. Rudy ha la capacità di entrare nei luoghi con curiosità e immediatezza e questo ci permette di presentarli con un linguaggio diverso da quello della promozione turistica tradizionale. Non vogliamo fare un catalogo delle bellezze lombarde: vogliamo far venire voglia di partire e andare a scoprirle”.

Il racconto dell’identità dei territori – La seconda tappa porta così l’attenzione su Mantova e sul suo territorio, inserendosi in una strategia regionale che punta sempre di più a distribuire i flussi e a trasformare la varietà delle destinazioni lombarde in un elemento competitivo. Un’impostazione che trova riscontro anche nel Piano per lo sviluppo del Turismo e dell’Attrattività 2026-2028, che individua tra le linee strategiche il racconto dell’identità dei territori e la valorizzazione dell’esperienza turistica.

Una porta d’ingresso verso un territorio molto più ampio – “Mantova ha una forza evidente e una notorietà internazionale – prosegue Massari – ma proprio per questo può diventare anche una porta d’ingresso verso un territorio molto più ampio. Il nostro obiettivo è incuriosire chi già conosce i grandi attrattori e accompagnarlo qualche chilometro più in là, verso borghi, paesaggi, sapori e realtà che difficilmente entrano nei percorsi più tradizionali. È anche così che possiamo aumentare la permanenza dei visitatori e distribuire maggiormente i benefici del turismo”.

Tutti i contenuti sono disponibili sui canali social e sul portale inLOMBARDIA (https://www.in-lombardia.it/) dove, nelle prossime settimane, proseguirà il racconto delle altre province lombarde attraverso un itinerario che attraverserà l’intero territorio regionale.

Il video è disponibile anche su YoutTube a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=oCsjLsbDDOI (LNotizie)

red