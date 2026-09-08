Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Senza categoria

LNotizie-Turismo, ‘Solo in Lombardia’: Rudy Zerbi fa tappa a Mantova. Massari: un viaggio per scoprire la Regione oltre le mete più conosciute

Online il secondo episodio della campagna di promozione turistica di Regione Lombardia

(LNotizie – Milano, 08 set) Dopo Lodi, il viaggio di Rudy Zerbi alla scoperta della Lombardia prosegue a Mantova. È online da oggi il secondo episodio completo di ‘Solo in Lombardia’, la campagna di promozione turistica promossa dall’Assessorato al Turismo, Marketing territoriale, Moda e Design di Regione Lombardia per raccontare, tappa dopo tappa, le dodici province della regione.

Il progetto vede protagonista il conduttore televisivo e radiofonico in un viaggio attraverso i territori lombardi, costruito attraverso video, reel e contenuti social. L’obiettivo è mostrare una Lombardia fatta non soltanto delle destinazioni più note, ma anche di esperienze, tradizioni e luoghi capaci di offrire nuove ragioni di visita e di permanenza.

Assessore Massari: un linguaggio diverso dalla promozione turistica tradizionale – “Con Mantova – dichiara l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale, Moda e Design, Debora Massari – prosegue un viaggio che abbiamo voluto costruire provincia dopo provincia, lasciando che siano i territori a raccontarsi. Rudy ha la capacità di entrare nei luoghi con curiosità e immediatezza e questo ci permette di presentarli con un linguaggio diverso da quello della promozione turistica tradizionale. Non vogliamo fare un catalogo delle bellezze lombarde: vogliamo far venire voglia di partire e andare a scoprirle”.

Il racconto dell’identità dei territori – La seconda tappa porta così l’attenzione su Mantova e sul suo territorio, inserendosi in una strategia regionale che punta sempre di più a distribuire i flussi e a trasformare la varietà delle destinazioni lombarde in un elemento competitivo. Un’impostazione che trova riscontro anche nel Piano per lo sviluppo del Turismo e dell’Attrattività 2026-2028, che individua tra le linee strategiche il racconto dell’identità dei territori e la valorizzazione dell’esperienza turistica.

Una porta d’ingresso verso un territorio molto più ampio – “Mantova ha una forza evidente e una notorietà internazionale – prosegue Massari – ma proprio per questo può diventare anche una porta d’ingresso verso un territorio molto più ampio. Il nostro obiettivo è incuriosire chi già conosce i grandi attrattori e accompagnarlo qualche chilometro più in là, verso borghi, paesaggi, sapori e realtà che difficilmente entrano nei percorsi più tradizionali. È anche così che possiamo aumentare la permanenza dei visitatori e distribuire maggiormente i benefici del turismo”.

Tutti i contenuti sono disponibili sui canali social e sul portale inLOMBARDIA (https://www.in-lombardia.it/) dove, nelle prossime settimane, proseguirà il racconto delle altre province lombarde attraverso un itinerario che attraverserà l’intero territorio regionale.

Il video è disponibile anche su YoutTube a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=oCsjLsbDDOI (LNotizie)

red

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima