Prende il via la campagna di comunicazione promossa dall’Assessorato al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia. Un progetto pensato per raccontare il territorio attraverso un linguaggio diretto, coinvolgente e vicino al grande pubblico, valorizzando le eccellenze che rendono la Lombardia una destinazione da vivere in ogni stagione.

Turismo, la Regione raccontata dalla campagna di promozione ‘Solo in Lombardia’

La campagna ‘Solo in Lombardia‘, che avrà come testimonial Rudy Zerbi, accompagnerà i visitatori alla scoperta delle dodici province attraverso una serie di video e contenuti social dedicati ai principali temi dell’offerta turistica regionale.

Svariate occasioni di esperienze in Lombardia

Turismo enogastronomico, sportivo, culturale, laghi, montagne, borghi, cammini, natura, grandi eventi e tradizioni locali saranno i protagonisti di un racconto che metterà in luce la varietà e la ricchezza di esperienze che la Lombardia offre, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico sempre più ampio e stimolare nuove occasioni di visita.

Valorizzare ogni provincia e le sue eccellenze

“La Lombardia offre esperienze molto diverse tra loro – spiega Debora Massari assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda – e proprio questa varietà rappresenta uno dei nostri punti di forza. Con questa campagna vogliamo raccontare il territorio in maniera dinamica, mostrando luoghi conosciuti e altri tutti da scoprire. È un progetto che ci permetterà di valorizzare ciascuna provincia attraverso i suoi paesaggi, le sue eccellenze e le persone che ogni giorno contribuiscono a renderla attrattiva. Raccontare la Lombardia significa anche invitare i visitatori a fermarsi qualche giorno in più e a costruire un viaggio che vada oltre le mete più note”.

Il ‘viaggio’ parte da Lodi

“Ho scelto di cominciare lo stupendo viaggio di ‘Solo in Lombardia’ proprio dalla provincia di Lodi – commenta Zerbi – perché da lodigiano avevo voglia di scoprire e far scoprire i luoghi dove sono nato e che ancora non sono conosciuti e valorizzati quanto meritano. ‘Solo in Lombardia’ è un viaggio che mi sta facendo apprezzare quanto vale la nostra regione. Sono felice e orgoglioso di condividere con tutti voi ogni mio stupore, tutta la meraviglia e la forza di luoghi e persone di fascino, storia e talento”.

Dove seguire la campagna promozionale

La campagna è già entrata nel vivo con la pubblicazione della prima serie di video e reel dedicati alla provincia di Lodi.

Link sul portale inLombardia: https://www.in-lombardia.it/turismo-in-lombardia/lodi-turismo

Tutti i contenuti sono disponibili sui canali social e sul portale inLOMBARDIA (https://www.in-lombardia.it/turismo-in-lombardia/lodi-turismo) dove, nelle prossime settimane, proseguirà il racconto delle altre province lombarde attraverso un itinerario che attraverserà l’intero territorio regionale.

Il video è disponibile anche su Youtube a questo link: https://youtu.be/5s98nMuTaes