Regione Lombardia rafforza il proprio impegno a sostegno della competitività del sistema produttivo attraverso nuove misure dedicate alla sostenibilità ambientale. Nelle scorse settimane la Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi di concerto con l’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, i criteri del nuovo Avviso ‘Circolarità e sostenibilità per le PMI lombarde’, con una dotazione finanziaria complessiva di circa 20 milioni di euro.

PMI: sostenibilità ambientale sia fattore di crescita

L’iniziativa nasce dalla volontà di accompagnare le piccole e medie imprese lombarde in un percorso di innovazione capace di trasformare la sostenibilità ambientale in un fattore di crescita, sviluppo e competitività. Un’impostazione che caratterizza l’azione di Regione Lombardia, impegnata a sostenere concretamente le imprese nella transizione verso modelli produttivi sempre più efficienti, innovativi e circolari, nella convinzione che tutela dell’ambiente e sviluppo economico rappresentino obiettivi complementari.

Gestione efficiente delle risorse e riduzione degli sprechi

La misura si rivolge alle piccole e medie imprese lombarde, sia in forma singola sia aggregate in filiere composte da almeno tre imprese, con l’obiettivo di favorire una gestione più efficiente delle risorse, ridurre gli sprechi e promuovere investimenti in grado di accelerare la transizione verso un’economia circolare.

Imprese competitive e benefici per l’ambiente

Il provvedimento valorizza il grande lavoro che il sistema produttivo lombardo sta già compiendo sui temi della sostenibilità, riconoscendo nelle imprese i principali protagonisti di un percorso che rafforza la leadership manifatturiera della Lombardia. Il modello lombardo dimostra infatti che sostenibilità ambientale e competitività procedono nella stessa direzione: investire nell’innovazione, nell’efficienza dei processi e nell’economia circolare significa rendere le imprese più forti, più resilienti e più competitive sui mercati, generando al tempo stesso benefici concreti per l’ambiente e per i territori.

Con questa misura Regione Lombardia conferma quindi la propria strategia di affiancare il sistema economico in una transizione che non penalizza la produzione, ma la rafforza, sostenendo la capacità delle imprese di innovare e di creare valore attraverso processi sempre più sostenibili.

Modalità di accesso alla misura di Regione

Le imprese interessate potranno presentare un’unica domanda di agevolazione esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma ‘Bandi e Servizi’ di Regione Lombardia.

Informazioni utili per partecipare al bando

Il bando e i relativi criteri saranno promossi in collaborazione con le principali associazioni di categoria, attraverso il sito istituzionale (www.imprese.regione.lombardia.it) newsletter dedicate, i canali social di Regione Lombardia e mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (Burl).