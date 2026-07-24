Nove parti nel giro di 24 ore. È il record registrato giovedì 23 luglio 2026 all’ospedale ‘Giuseppe Fornaroli’ di Magenta (Mi), dove sono nati tre maschi e sei femmine. Un risultato importante che conferma il ruolo centrale del punto nascita di Magenta per le famiglie del territorio. Dei nuovi nati otto sono venuti alla luce con parto naturale, mentre uno con taglio cesareo.

Il delicato intervento su una donna incinta

Questo record arriva a pochi giorni da un altro evento che ha dato l’occasione di dimostrare tutta la professionalità dell’equipe medica dell’ospedale: l’intervento urgente su una paziente gravida alla trentaquattresima settimana di gestazione, colpita da torsione ovarica. Un’operazione delicata, eseguita in laparoscopia, che ha permesso di risolvere la situazione clinica preservando la gravidanza e permettendo al bambino di proseguire ancora per alcuni giorni la crescita nell’utero materno. La donna ha poi partorito spontaneamente pochi giorni dopo.

Formenti : record nascite gestito con competenza e spirito di squadra

“Siamo molto soddisfatti per questa giornata straordinaria, che testimonia la qualità del lavoro svolto ogni giorno dalla nostra struttura – ha sottolineato Giorgio Formenti, direttore della Struttura complessa di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Magenta – il mio ringraziamento va a tutta l’equipe: alle ostetriche, che si prendono cura delle donne in ogni fase del loro percorso, ai medici, agli infermieri e a tutti gli operatori dello staff, che con competenza, professionalità e spirito di squadra hanno gestito al meglio sia l’intensa attività del punto nascita sia situazioni cliniche complesse e urgenti”.

Laurelli e Lembo: record di nascite all’ospedale di Magenta grazie a personale qualificato

Grande soddisfazione è stata espressa anche dalla direzione strategica dell’Asst Ovest Milanese. Il direttore generale Francesco Laurelli e il direttore sanitario Valentino Lembo ringraziato il personale coinvolto, sottolineando come “episodi di questo tipo confermino l’importanza della rete ospedaliera aziendale e la capacità dei professionisti di garantire assistenza qualificata, tempestiva e sicura alle mamme e ai neonati”.

“L’ospedale di Magenta – hanno spiegato – si conferma così un punto di riferimento per il percorso nascita dell’intero territorio, grazie al lavoro quotidiano di professionisti impegnati nell’accompagnare le famiglie in uno dei momenti più importanti della vita”.