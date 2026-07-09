LNotizie-Foto. Locate Varesino/CO. Inaugurato il nuovo sottopasso veicolare, presidente Fontana: da Regione 7,8 milioni per rendere più efficiente la mobilità locale

(LNotizie – Locate Varesino/CO, 09 lug) Più sicurezza, meno attese e una viabilità più efficiente nel Comasco. Con l’apertura del nuovo sottopasso veicolare di Locate Varesino (Como) scompare il passaggio a livello di via Alle Valli sulla tratta ferroviaria Milano – Varese – Laveno, migliorando la fluidità della circolazione. L’opera, realizzata da Ferrovienord grazie a un finanziamento regionale di 7,87 milioni di euro, è stata inaugurata oggi dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dall’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi.

Presenti al taglio del nastro anche il presidente di Fnm Andrea Gibelli, il consigliere delegato di Fnm Fulvio Caradonna, il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti e il sindaco di Locate Varesino Luca Castiglioni.

Presidente Fontana: collegamenti più fluidi, moderni ed efficienti – “Queste sono opere in cui Regione Lombardia crede fortemente – ha sottolineato il presidente Fontana – perché rappresentano interventi concreti capaci di migliorare la mobilità del Comasco e del basso Varesotto, con vantaggi per cittadini, lavoratori e imprese anche dei Comuni limitrofi. Si tratta di infrastrutture che riguardano la rete di proprietà regionale gestita da Ferrovienord e che sono state realizzate attraverso le risorse del Contratto di Programma. Il nostro obiettivo è continuare a investire per rendere la viabilità sempre più efficiente, eliminando quei punti critici che provocano rallentamenti e congestione del traffico. Meno code significano non solo spostamenti più rapidi e sicuri, ma anche un contributo importante alla riduzione dell’inquinamento”.

Assessore Fermi: un intervento che nasce dall’ascolto del territorio – “Il nuovo sottopasso – ha evidenziato l’assessore Fermi – restituisce continuità alla viabilità, rende più agevoli i collegamenti tra le due parti di Locate Varesino e migliora l’accessibilità alla stazione, alle scuole e ai principali servizi. A beneficiarne saranno i tanti pendolari che ogni giorno si spostano per lavoro o per studio in auto, e le imprese, che potranno contare su percorsi più liberi dal traffico. Si tratta di un intervento che nasce dall’ascolto delle esigenze del territorio e dalla collaborazione tra Regione Lombardia, Ferrovienord e le amministrazioni locali. Continueremo a lavorare per trasformare i bisogni delle comunità in opere concrete capaci di migliorare la vita delle persone”.

L’elenco degli interventi realizzati – L’opera ha previsto la realizzazione di un nuovo sottopasso veicolare in prossimità della stazione di Locate Varesino – Carbonate, completo delle rampe di accesso e di una pista ciclopedonale protetta su corsia riservata. L’intervento comprende inoltre una nuova viabilità di collegamento tra il sottopasso, via Piave e via Marconi, una passerella ciclopedonale sul torrente Gradaluso realizzata con una struttura mista in acciaio e calcestruzzo, un nuovo parcheggio in sostituzione di quello lungo via Trento e Trieste e la riqualificazione dell’area di sosta antistante il cimitero di Locate Varesino, con il rifacimento della pavimentazione carrabile e la predisposizione degli impianti di illuminazione.

La seconda fase dell’intervento di riqualificazione – Il progetto proseguirà con un secondo intervento che prevede la realizzazione di un sovrappasso pedonale con ascensori in corrispondenza di via Mazzini. La nuova infrastruttura consentirà di eliminare anche il passaggio a livello presente in quel punto della linea ferroviaria e renderà più sicuro e agevole l’attraversamento dei pedoni, completando il percorso di riqualificazione dell’area. Per questa seconda fase Regione Lombardia ha previsto un ulteriore finanziamento di 2 milioni di euro. (LNotizie)

gor