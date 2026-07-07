Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Senza categoria

LNotizie-Contrasto criminalità, assessore La Russa: 400.000 euro a comuni tra 12.000 e 40.000 abitanti per progetti di prevenzione

Domande dal 14 luglio 2026 sul portale regionale ‘Bandi e servizi’

(LNotizie – Milano, 07 lug) Prevenire e arginare la criminalità comune e organizzata, contrastare le truffe agli anziani e fornire assistenza e supporto alle vittime con progetti che promuovano una cultura della legalità e della sicurezza sul territorio lombardo. Questi gli obiettivi della delibera di Giunta regionale, approvata su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, che stanzia 400.000 euro per il biennio 2026-2027 per interventi di prevenzione e contrasto della criminalità e sostegno alle vittime. La misura è destinata ai comuni lombardi con popolazione compresa tra 12.000 e 40.000 residenti che sviluppano progetti tramite la sottoscrizione di accordi di collaborazione.

La Russa: al fianco dei comuni per interventi concreti – “Con questa misura – dichiara l’assessore La Russa – sosteniamo i comuni nella realizzazione di interventi concreti per prevenire e contrastare i fenomeni criminali, con particolare attenzione alle truffe ai danni degli anziani e all’assistenza delle vittime. La sicurezza si costruisce anche attraverso l’informazione, la formazione e la diffusione della cultura della legalità, affiancando all’attività delle Forze dell’ordine e della Polizia locale, iniziative di prevenzione capaci di rendere i cittadini più consapevoli. Come Regione Lombardia, dopo aver sostenuto negli anni passati iniziative simili destinate ai comuni, ampliamo la platea e confermiamo il nostro impegno al fianco degli enti locali promuovendo progetti mirati alle esigenze dei diversi territori”.

I comuni interessati e i progetti destinatari – Nel dettaglio, le risorse sono ripartite in 200.000 euro annui per il 2026 e il 2027 e, secondo i dati Istat all’1 gennaio 2026, sono 131 i comuni interessati. I progetti destinatari dei contributi sono, a esempio, campagne informative, formative e di sensibilizzazione; assistenza materiale, psicologica e legale alle vittime; organizzazione di eventi e iniziative culturali sulla legalità. Il contributo regionale per ciascun progetto è stabilito nella misura massima di 10.000 euro e sarà data priorità alle iniziative con eventuale cofinanziamento comunale. Le domande devono essere inviate tramite il portale ‘Bandi e Servizi’ dal 14 luglio all’11 settembre 2026. (LNotizie)

sib

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima