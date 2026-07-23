Bertolaso e ministro Schillaci visitano Spedali Civili di Brescia

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha accompagnato il ministro della Salute Orazio Schillaci in visita nel territorio Bresciano, in una delle province più importanti d’Italia per la sanità e le sue strutture di eccellenza. Nel corso della mattinata, alla Fondazione Poliambulanza, Bertolaso e Schillaci hanno partecipato al convegno ‘Prevenzione è futuro – One Health: persone, ecosistemi e comunità per la sanità di domani’ di Motore Sanità. La visita è proseguita agli Spedali Civili di Brescia, dove il ministro ha incontrato il personale sanitario e si è recato nel reparto di Medicina nucleare.

Alle visite ha partecipato anche l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi. Durante l’incontro, il direttore generale della Asst Spedali Civili di Brescia, Luigi Cajazzo, ha illustrato il progetto di realizzazione dell’Ospedale del Futuro, un investimento iniziale di 274 milioni di euro per dare forma a un’infrastruttura pubblica capace di tradurre in architettura i principi di One Health.

Bertolaso: Brescia laboratorio di innovazione per la Lombardia

“La visita del ministro Schillaci agli Spedali Civili di Brescia – ha sottolineato l’assessore Bertolaso – è un riconoscimento al lavoro che questa struttura e tutto il sistema sanitario lombardo stanno portando avanti con determinazione. Brescia rappresenta un laboratorio di innovazione per la nostra Regione: qui sperimentiamo modelli organizzativi, tecnologie e percorsi assistenziali che poi estendiamo all’intero territorio lombardo”.

“Il progetto dell’Ospedale del Futuro e gli investimenti nella Medicina nucleare dimostrano la volontà di coniugare eccellenza clinica, ricerca e innovazione tecnologica. Continueremo a investire – ha aggiunto Bertolaso – per garantire ai cittadini una sanità sempre più moderna ed efficiente, valorizzando il lavoro dei nostri professionisti”.

Il reparto di Medicina nucleare degli Spedali Civili di Brescia

Nella seconda parte della visita, il ministro Schillaci e l’assessore Bertolaso si sono recati nel reparto di Medicina nucleare, centro d’eccellenza nazionale recentemente potenziato grazie a importanti investimenti tecnologici con fondi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. La struttura rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la diagnostica avanzata e le terapie di precisione, potendo contare sulla recente finalizzazione del piano straordinario di ammodernamento che ha introdotto apparecchiature ad altissima risoluzione e velocità d’esame.