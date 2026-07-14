Sanità, Bertolaso visita Case e Ospedali di Comunità nel Milanese

Una giornata di visite, sopralluoghi e inaugurazioni sul territorio dell’area nord-ovest della Città Metropolitana di Milano per fare il punto sulla funzionalità e sulla reale offerta di servizi delle strutture sociosanitarie attivate. L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha visitato i quattro poli del territorio in cui sono pienamente operative quattro Case di Comunità e due Ospedali di Comunità, che fanno parte delle Aziende socio sanitarie territoriali Ovest Milanese e Rhodense.

Visite alle Asst territoriali Ovest Milanese e Rhodense