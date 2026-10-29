Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Presidenza
  • Ottimizzato per il web da: Giacomo Orlandini
  • Ottimizzato per il web da: Giacomo Orlandini

Stati generali della Logistica a Genova: Nord Ovest motore del Paese

Il presidente Fontana e l'assessore Terzi hanno preso parte agli Stati generali della Logistica del Nord Ovest a Genova

Fontana: chiediamo condizioni adeguate a competere su mercati internazionali

“La competitività del Nord Ovest non può fermarsi ai confini amministrativi. Lombardia, Liguria e Piemonte rappresentano un sistema economico e produttivo strettamente integrato, nel quale la logistica svolge un ruolo strategico. Dobbiamo continuare a lavorare insieme per rendere più efficienti i collegamenti tra i porti liguri, il sistema manifatturiero lombardo e piemontese e i mercati europei”.

Lo ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Genova agli Stati generali della Logistica del Nord Ovest, organizzati nell’ambito della cabina di regia che riunisce Lombardia, Liguria e Piemonte.

All’incontro hanno partecipato anche l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi e i presidenti delle Regioni Liguria e Piemonte, Marco Bucci e Alberto Cirio, con le conclusioni affidate al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

“Il nostro obiettivo – ha evidenziato Fontana – deve essere quello di rafforzare ulteriormente i collegamenti tra le nostre regioni attraverso infrastrutture moderne, sicure e sostenibili, capaci di integrare il trasporto ferroviario con quello su gomma. È una condizione indispensabile per garantire alle imprese tempi più rapidi, costi competitivi e maggiori opportunità di sviluppo”.

Fontana: ridurre gli ostacoli burocratici per attrarre investimenti

Il presidente lombardo ha quindi richiamato l’importanza delle Zone Logistiche Semplificate e delle iniziative finalizzate a ridurre gli ostacoli burocratici per le attività produttive.

Le Zone Logistiche Semplificate – ha spiegato – dimostrano come sia possibile trasformare le caratteristiche dei territori in opportunità concrete di sviluppo. Guardiamo con favore a tutte le iniziative che consentono di velocizzare le procedure, attrarre investimenti e sostenere le imprese, compresa la prospettiva di estensione della Zona Economica Speciale alle Regioni del Nord”.

“Non chiediamo un euro in più – ha aggiunto Fontana – ma condizioni adeguate per consentire alle nostre imprese di competere ad armi pari in un contesto internazionale sempre più complesso. La semplificazione non è una concessione, ma una necessità per chi produce, investe e crea occupazione”.

Il ruolo centrale della Lombardia agli Stati generali della Logistica

Con oltre il 23% del PIL nazionale e più di un quarto dell’export italiano, la Lombardia rappresenta uno dei principali poli produttivi e logistici europei. Ogni anno sul suo territorio transitano circa 300 milioni di tonnellate di merci su strada, mentre tre grandi corridoi europei TEN-T attraversano la regione.

«La Lombardia – ha concluso Fontana – continuerà a fare la propria parte, mettendo a disposizione la capacità di programmazione e di collaborazione che caratterizza il nostro sistema territoriale. La sfida è trasformare la cooperazione tra le Regioni in decisioni e interventi concreti, perché una logistica più efficiente significa maggiore competitività per le imprese, sostenibilità per i territori e crescita per l’intero Paese”.

Terzi: fondamentale la realizzazione di infrastrutture strategiche

“Gli Stati generali della Logistica del Nord Ovest – ha osservato l’assessore Terzi – rappresentano uno strumento concreto di programmazione e coordinamento tra Lombardia, Piemonte e Liguria. La logistica è un settore strategico per la competitività delle nostre imprese e lo sviluppo dei territori. Per questo è fondamentale rafforzare la collaborazione tra le tre Regioni e accelerare la realizzazione di infrastrutture strategiche come il Terzo Valico, il quadruplicamento Milano-Genova, il potenziamento della Saronno-Novara e la Torino-Lione”.

“Come Regione Lombardia – ha proseguito Terzi – abbiamo finanziato negli ultimi anni oltre 750 interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, per un valore complessivo superiore a 530 milioni di euro, di cui circa 400 milioni regionali. Parallelamente lavoriamo per favorire il trasporto ferroviario delle merci, promuovere l’intermodalità e accompagnare lo sviluppo degli insediamenti logistici, privilegiando il recupero delle aree dismesse e limitando il consumo di nuovo suolo. Un ruolo sempre più importante è inoltre svolto dall’innovazione digitale e dall’intelligenza artificiale: attraverso progetti come ALTHEA ed E015 vogliamo passare dalla semplice condivisione dei dati alla condivisione delle decisioni, per costruire un sistema logistico più competitivo e sostenibile”.
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima