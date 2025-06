Regione Lombardia ha dato il via libera allo schema di protocollo d’intesa con il Comune di Monza, Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) e FS Sistemi Urbani per lo sviluppo del nodo trasportistico della stazione di Monza.

Stazione di Monza, il via al protocollo d’intesa

Lo schema di protocollo, approvato su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, di concerto con l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, avvia un tavolo tecnico con i soggetti coinvolti per definire e coordinare gli interventi da attuare e nel contempo governare i processi correlati alla trasformazione urbanistica dell’area intorno allo scalo.

Ruolo di primaria importanza per il sistema delle connessioni lombarde

“La stazione di Monza – evidenzia l’assessore Terzi – sarà interessata nei prossimi anni da significativi interventi che riguarderanno in particolare l’implementazione e lo sviluppo delle diverse modalità di trasporto, conferendole un nuovo ruolo di primaria importanza per quanto riguarda il sistema delle infrastrutture e delle connessioni in Lombardia. Il protocollo è il primo passo di un percorso che porterà alla definizione di un documento strategico che contenga gli elementi necessari ad accompagnare la trasformazione dello scalo di Monza in stazione ‘Monza Centrale Porta Nord’, ovvero in un hub di interscambio e di accesso fondamentale alla rete ferroviaria nazionale e internazionale nonché all’area metropolitana monzese e milanese (stazione Porta)”.

Garantire l’organicità dei diversi progetti in campo

Gli interventi per la mobilità e lo sviluppo urbano previsti nell’ambito della stazione di Monza e dell’area circostante interagiscono gli uni con gli altri e sono in capo a soggetti diversi: da qui la necessità di garantire l’organicità dei diversi progetti in campo. Il tavolo tecnico sarà la sede in cui condividere gli scenari di sviluppo della stazione, sia in termini di potenziamento dell’infrastruttura e dei servizi ferroviari sia per quanto attiene la trasformazione urbana delle aree limitrofe allo scalo.

Sistema trasportistico efficiente e capillare

“L’area monzese – afferma l’assessore Lucente – sarà protagonista di nuove integrazioni tra diversi servizi di trasporto che porteranno benefici concreti ai cittadini, agevolando la mobilità sostenibile. Lavoriamo affinchè i servizi delle ferrovie, della metropolitana e degli autobus siano sempre più in grado di interagire e offrire un sistema trasportistico efficiente e capillare. La collaborazione tra soggetti diversi è necessaria per raggiungere obiettivi comuni”.

Occasione per ridisegnare l’offerta dei trasporti di Monza

“Per la città di Monza – spiegano il sindaco Paolo Pilotto e l’assessora comunale alla Mobilità, Viabilità e Trasporti Irene Zappalà – il rinnovamento della stazione ferroviaria è un tassello fondamentale, sul quale riorganizzare il trasporto pubblico in città: insieme alla stazione Monza Est e al lavoro in corso per il prolungamento di M5 – con una fermata proprio nei pressi della stazione ferroviaria – il progetto è l’occasione per ridisegnare l’offerta dei trasporti per il capoluogo della Brianza. Tra gli obiettivi prioritari anche la piena accessibilità della stazione ferroviaria, il potenziamento delle velostazioni e la fruizione di tutti gli ambienti anche a persone con mobilità ridotta”.