A Palazzo Lombardia presentazione del documentario su crisi Sud Sudan

Lunedì 26 gennaio, all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, si terrà la presentazione del documentario ‘Ultimi, un’opera prodotta da Studio Alca che accende i riflettori sulla drammatica situazione umanitaria e sociale del Sud Sudan.

L’evento, organizzato dalla Fondazione CESAR (Fondazione Mons. Cesare Mazzolari) in collaborazione con Regione Lombardia, mira a rompere il silenzio su una nazione nata nel 2011 e rapidamente scivolata in una spirale di guerra, povertà e oblio.

I lavori si apriranno alle ore 17 con i saluti istituzionali dell’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, il quale curerà anche un approfondimento dedicato alla complessa situazione geopolitica del Sud Sudan insieme a Marco Bertolotto.

A seguire, la proiezione del documentario offrirà una testimonianza cruda e inedita attraverso le strade di Juba e l’oasi di Rumbek, documentando la condizione di un popolo ‘invisibile’: dalle donne private di diritti ai bambini cresciuti tra i conflitti, fino all’emergenza climatica causata dalle recenti inondazioni.

Al termine della visione, il dibattito sarà arricchito dai contributi di Mariangela Rossini, Presidente Fondazione CESAR ed Executive Producer, Aldo Carpanzano, Executive Producer Studio Alca, Alessandro Semplici, Cinematography Studio Alca.

Il documentario non rappresenta solo un resoconto del dolore, ma un monito sull’importanza fondamentale dell’istruzione come unico strumento capace di spezzare le catene della miseria.

Per prenotarsi all’evento scrivere a: comunicazione_sanita@regione.lombardia.it

 

