Lunedì 26 gennaio 2026 sono state disattivate le misure temporanee antinquinamento di primo livello nella provincia di Como. I dati registrati sabato 24 gennaio 2026 da ARPA Lombardia hanno certificato infatti il rispetto del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10. Come previsto dalla dGR 5613/2026, considerate le previsioni meteorologiche per la giornata di domenica 25 gennaio, tendenzialmente favorevoli alla dispersione degli inquinanti, si è deciso di non rinnovare le limitazioni.

Sul sito www.infoaria.regione.lombardia.it sono riportate tutte le informazioni relative alle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria. Il sito prevede anche un servizio di notifiche per essere informati tempestivamente circa l’attivazione delle misure temporanee. L’alert può essere attivato previa registrazione.