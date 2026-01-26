Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Senza categoria

Qualità dell’aria, dal 26/1 disattivate misure antinquinamento a Como

I dati hanno hanno certificato il rispetto del valore limite di PM10

Lunedì 26 gennaio 2026 sono state disattivate le misure temporanee antinquinamento di primo livello nella provincia di Como.  I dati registrati sabato 24 gennaio 2026 da ARPA Lombardia hanno certificato infatti il rispetto del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10. Come previsto dalla dGR 5613/2026, considerate le previsioni meteorologiche per la giornata di domenica 25 gennaio, tendenzialmente favorevoli alla dispersione degli inquinanti, si è deciso di non rinnovare le limitazioni.

Informazioni sul sito di Infoaria relative a misure antinquinamento Como

Sul sito www.infoaria.regione.lombardia.it sono riportate tutte le informazioni relative alle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria. Il sito prevede anche un servizio di notifiche per essere informati tempestivamente circa l’attivazione delle misure temporanee. L’alert può essere attivato previa registrazione.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima