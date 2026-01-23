Forum del turismo, a Milano la sfida dell’Italia da scoprire

Al Palazzo del ghiaccio di Milano l’edizione 2026 del ‘Forum internazionale del turismo‘ organizzato dal Ministero del Turismo in collaborazione con Enit. I lavori aperti dal presidente del Senato Ignazio La Russa e da un video messaggio della presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni sono stati caratterizzati dagli interventi, tra gli altri, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dell’assessore regionale a Turismo Marketing territoriale e Moda Debora Massari. Presente anche il ministro del Turismo Daniela Santanchè che ha ricordato anche i due ambasciatori della moda recentemente scomparsi, Giorgio Armani e Valentino Garavani.

A Milano il Forum del turismo

“La Lombardia – ha spiegato il presidente Fontana – è diventata una regione sostanzialmente turistica quindi non più come una volta basata su un turismo di business ma una regione che sa attirare per i propri laghi, le montagne, le città d’arte. Il turismo è una grandissima opportunità anche di carattere economico per la nostra regione”.

“Le Olimpiadi – ha aggiunto – saranno un’ulteriore spinta per far conoscere meglio i nostri territori, per far conoscere le nostre capacità di organizzare, di accogliere, di offrire delle vacanze eccellenti“.

Sulle bellezze sconosciute, i borghi caratteristici e le qualità della Lombardia, il focus dell’assessore Massari.

Obiettivo destagionalizzazione e scoperta piccoli borghi

“Questo – ha sottolineato Debora Massari – è un forum molto importante per la nostra regione, una regione che è già ricca perché ha già tanto di suo: ha città, borghi, montagne, laghi, cultura, quindi un turismo integrato”.

“Ci sono poi – ha sottolineato – borghi da scoprire, quindi, anche per questo, stiamo puntando verso la destagionalizzazione. La Lombardia è pronta”.

L’assessore Massari interverrà sabato 24 gennaio, al ‘Forum del Turismo’, al Tavolo dedicato agli assessori regionali dal titolo ‘La crescita dei piccoli centri‘.