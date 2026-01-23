Logo Regione Lombardia

Forum del turismo, a Milano la sfida dell’Italia da scoprire

Al Palazzo del ghiaccio di Milano l'edizione 2026 del 'Forum internazionale del turismo' organizzato dal Ministero in collaborazione con Enit. La sfida dellell'Italia da scoprire: borghi (in foto Mandello del Lario, Lecco), saper fare e tradizioni.

Fontana: la Lombardia è una regione che sa attrarre sotto ogni aspetto. Massari: puntiamo a destagionalizzazione e scoperta dei piccoli borghi

Al Palazzo del ghiaccio di Milano l’edizione 2026 del ‘Forum internazionale del turismo‘ organizzato dal Ministero del Turismo in collaborazione con Enit. I lavori aperti dal presidente del Senato Ignazio La Russa e da un video messaggio della presidente del Consiglio dei ministri  Giorgia Meloni sono stati caratterizzati dagli interventi, tra gli altri, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dell’assessore regionale a Turismo Marketing territoriale e Moda Debora Massari. Presente anche il ministro del Turismo Daniela Santanchè che ha ricordato anche i due ambasciatori della moda recentemente scomparsi, Giorgio Armani e Valentino Garavani.

A Milano il Forum del turismo

“La Lombardia – ha spiegato il presidente Fontana – è diventata una regione sostanzialmente turistica quindi non più come una volta basata su un turismo di business ma una regione che sa attirare per i propri laghi, le montagne, le città d’arte. Il turismo è una grandissima opportunità anche di carattere economico per la nostra regione”.

“Le Olimpiadi – ha aggiunto – saranno un’ulteriore spinta per far conoscere meglio i nostri territori, per far conoscere le nostre capacità di organizzare, di accogliere, di offrire delle vacanze eccellenti“.

Sulle bellezze sconosciute, i borghi caratteristici e le qualità della Lombardia, il focus dell’assessore Massari.

Obiettivo destagionalizzazione e scoperta piccoli borghi

“Questo – ha sottolineato Debora Massari – è un  forum molto importante per la nostra regione, una regione che è già ricca perché ha già tanto di suo: ha città,  borghi,  montagne, laghi, cultura, quindi un turismo integrato”.

“Ci sono poi – ha sottolineato – borghi da scoprire, quindi, anche per questo, stiamo puntando verso la destagionalizzazione. La Lombardia è pronta”.

L’assessore Massari interverrà sabato 24 gennaio, al ‘Forum del Turismo’, al Tavolo dedicato agli assessori regionali dal titolo ‘La crescita dei piccoli centri‘.

 

 

 
