Investire sui giovani significa offrire opportunità concrete e valorizzare talento e competenze. Questo è l’obiettivo del premio ‘Talento giornalistico sportivo’ presentato a Palazzo Lombardia dal sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi.

Agli autori dei migliori articoli, servizi video o radiofonici, podcast audio e video (vodcast) saranno assegnate tre borse di studio del valore di 3.000 euro ciascuna grazie al determinante contributo della Regione Lombardia.

Picchi: premio Talento giornalistico sportivo uno strumento per valorizzare gli studenti

Il concorso, promosso dal Gruppo lombardo giornalisti sportivi (Glgs) e dall’Unione stampa sportiva italiana (Ussi) in collaborazione con la Regione e il Coni Lombardia, è riservato agli studenti iscritti e attualmente frequentanti i bienni post-laurea delle Scuole di Giornalismo, con sede in Lombardia, riconosciute dall’Ordine Nazionale: Università degli Studi di Milano – Scuola di Giornalismo ‘Walter Tobagi’, Università Cattolica del Sacro Cuore e Libera Università Iulm.

“Anche nel settore sportivo – commenta il sottosegretario Picchi – il ruolo dell’informazione è essenziale per esaltare imprese agonistiche, raccontare grandi eventi, cogliere ciò che spesso non è oggetto di narrazione ma che restituisce aspetti a volte solo immaginati relativi alla vita, ai sacrifici e al raggiungimento di prestigiosi risultati da parte di grandi campioni o da piccole realtà dilettantistiche che costituiscono la spina dorsale del sistema lombardo”.

“Ecco perché – prosegue – questo Premio costituisce un’occasione importante per i giovani giornalisti studenti dei Master riconosciuti dall’Ordine e con sede a Milano, un invito a misurarsi con le nuove piattaforme dell’ecosistema digitale dell’informazione, in continua evoluzione. Valorizzare nuovi talenti fa parte del nostra Dna e ne siamo orgogliosi”.

Riva: valori olimpici di amicizia e rispetto portati avanti dai giovani giornalisti sportivi

“La collaborazione tra Glgs e Ussi Lombardia – dice il presidente del Coni Lombardia Marco Riva – è caratterizzata dalla passione per il mondo del giornalismo sportivo, dove le storie che vengono raccontate vanno anche oltre il risultato agonistico”.

“La Lombardia – continua – ha ospitato i giochi olimpici e paralimpici di Milano – Cortina e quei valori di amicizia, rispetto ed eccellenza che hanno caratterizzato il torneo vanno portati avanti anche attraverso il mondo della università e del giornalismo sportivo“.

Gruppo lombardo giornalisti sportivi e Unione stampa sportiva italiana insieme alla Regione

“Per fare il giornalista è necessario innanzitutto avere passione – spiega Pier Augusto Stagi, presidente Glgs-Ussi Lombardia – e fare il giornalista sportivo significa avere una doppia passione: quella per il giornalismo e quella per lo sport. Con questa prima edizione vogliamo accompagnare queste passioni e possiamo farlo grazie all’appoggio di Regione Lombardia.

“Si tratta di un’iniziativa per premiare i giovani talenti – commenta Franco Angelotti, consigliere nazionale USSI – Milano ha la fortuna di avere tre scuole di giornalismo importanti e ci auguriamo che escano dei giovani che si appassionino e si avvicinino allo sport”.

Chi valuterà i lavori

La giuria che valuterà i lavori sarà composta da Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Marco Riva, presidente Coni Lombardia, Augusto Stagi, presidente Glgs-Ussi Lombardia, Gabriele Tacchini, vicepresidente Unione Stampa Sportiva Italiana, Franco Angelotti, vicepresidente vicario Coni Milano, Massimo Corcione e Luciano Clerico, giornalisti sportivi.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Glgs-Ussi Lombardia e all’indirizzo di posta elettronica info@glgs-ussi.it.