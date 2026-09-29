Tartufo Bianco Pregiato protagonista a Borgofranco sul Po/MN

Tartufo Bianco di Borgofranco sul Po protagonista tra le eccellenze dei prodotti d’eccellenza in provincia di Mantova. Pronto a richiamare ogni volta migliaia di visitatori, raccontando una tradizione profondamente radicata in questo scorcio di Lombardia.

Appuntamento dal 2 al 22 ottobre

La 32ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato ha svelato in Consiglio regionale, alla presenza dell’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, la nuova edizione della manifestazione dedicata a una delle eccellenze più caratteristiche del territorio affacciato sul Po. L’appuntamento per appassionati, curiosi e cultori del pregiato Tuber Magnatum Pico è dal 2 al 22 ottobre.

“Il Tartufo Bianco Pregiato di Borgofranco sul Po – ha sottolineato Beduschi – è un’eccellenza che racconta un territorio, le sue tradizioni e il legame profondo tra la nostra agricoltura e la cultura lombarda, perpetrata da veri e propri custodi delle aree rurali. La Fiera Nazionale, giunta alla 32ª edizione, è un appuntamento capace di portare ogni anno nel Mantovano visitatori appassionati e consapevoli e di far conoscere un prodotto prezioso e identitario anche al di fuori dai nostri confini”.

Tartufo bianco di Borgofranco, nel nome della tradizione

“Regione Lombardia – ha aggiunto l’assessore – sarà sempre al fianco di chi valorizza questo prodotto unico e tramanda un patrimonio di cultura e conoscenza del territorio. Perché promuovere le nostre peculiarità significa sostenere l’economia stessa delle aree rurali e dare futuro alle tradizioni che li rendono unici”.

In occasione della conferenza stampa è stato presentato anche il volume di Maria Rita Bruschi, ‘Tùber, tùbera, tùfera, trìfola, tartuffola, tartufla… molti nomi, un solo tesoro’. L’opera è realizzata per volontà dell’Associazione Trifulin Mantuan. Gode del contributo di Regione Lombardia, Comune di Borgocarbonara, Pro Loco di Borgofranco sul Po e Pro Loco di Carbonara. La pubblicazione prende le mosse dagli studi linguistici dell’800 di Ettore Bonzanini conservati presso la Biblioteca Teresiana di Mantova. Il volume ripercorre il legame antico tra il tartufo e il territorio mantovano. I visitatori potranno partecipare a un’esperienza di ‘cerca e cava del tartufo‘. A seguire, potranno assistere a showcooking dedicati all’uso in cucina del pregiato tubero.

Cuore dell’evento sarà la grande area gastronomica coperta dove il tartufo bianco accompagnerà i piatti della tradizione mantovana. L’area sarà aperta il venerdì e il sabato a cena, la domenica a pranzo. Anche giovedì 22 ottobre a cena, con possibilità di accesso con o senza prenotazione.