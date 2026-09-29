AIAS festeggia 40 anni a sostegno delle persone con disabilità

L’Associazione Italiana Assistenza Spastici (AIAS) compie 40 anni e il suo Comitato Regionale Lombardo celebra questo importante traguardo con un grande evento che culmina il prossimo 3 ottobre con un convegno che si terrà a Meda (Monza e Brianza), nella Sala Civica, dove si affronteranno i temi cari all’associazione con una particolare focus sulla Legge 62/24, sull’intelligenza artificiale e sulla robotica. I contenuti della manifestazione sono stati illustrati in una conferenza stampa a Palazzo Lombardia cui ha partecipato l’assessore a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini.

L’incontro sarà preceduto da momenti di festa e di aggregazione nella città brianzola e soprattutto dalla terza edizione dell’ormai tradizionale passeggiata ‘Spingi, corri e cammina’ aperta a tutti. L’evento del 3 ottobre preceduto da un grande torneo di golf al quale hanno partecipato team composti da persone diversamente abili, perché come sostiene AIAS, anche questo sport può essere uno strumento di inclusione capace di far emergere le abilità delle persone con disabilità.

Lucchini: AIAS è storia di competenze e capacità di innovazione

“Celebriamo – ha commentato l’assessore Lucchini – un anniversario importante: i primi 40 anni di AIAS, rappresentano quattro decenni di impegno concreto al fianco delle persone con disabilità e delle loro famiglie. È una storia di competenze, professionalità e capacità di innovare che sono poi ormai un patrimonio della nostra comunità”.

“In questi anni – ha ricordato l’esponente della Giunta di Regione Lombardia – AIAS ha saputo costruire una presenza radicata sul territorio, mettendo al centro la persona e accompagnandola attraverso percorsi di presa in carico multidisciplinari, capaci di integrare la dimensione sanitaria, sociale ed educativa. È un modello che valorizza il lavoro di équipe, il coinvolgimento delle famiglie e la collaborazione con i servizi e con le realtà del territorio”.

“Regione Lombardia – ha sottolineato Lucchini – riconosce il valore di questo patrimonio di esperienza e di prossimità. Investire nella qualità della riabilitazione significa infatti investire nell’autonomia, nel benessere e nella qualità della vita delle persone, sostenendo al tempo stesso le loro famiglie. I 40 anni di AIAS non sono quindi soltanto un traguardo da celebrare, ma un punto di partenza per continuare a costruire una rete sempre più forte tra istituzioni, servizi, professionisti, associazioni e territorio. È attraverso questa capacità di fare rete – ha concluso l’assessore Lucchini – che possiamo dare risposte sempre più appropriate e concrete ai bisogni delle persone con disabilità e promuovere una società realmente inclusiva”.

Santonocito: impegno che deve proseguire

“La nostra associazione – ha ricordato Gaetano Santonocito, presidente del Comitato regionale delle AIAS lombarde – è nata nel dopoguerra, quando in Italia non c’era nulla di simile, mutuando l’esperienza di una realtà inglese. Siamo cresciuti nel tempo, non solo in termini di numeri, ma soprattutto di presenza e offerta. La nostra mission infatti – ha sottolineato – è molto ampia, andando dall’ambito sanitario all’assistenza sociale e quella educativa, senza dimenticare lo sport e le opportunità di aggregazione. Siamo una realtà – ha concluso – fatta di persone che hanno sempre dedicato tempo, cura, professionalità e cuore. Un impegno che vogliamo possa proseguire ancora a lungo”.

Cosa fa AIAS

L’associazione si occupa di riabilitazione di utenti dell’età evolutiva con disturbi del neuro sviluppo e con disabilità neuromotorie primarie o acquisite.

Nel corso degli anni, al fine di migliorare il processo di cura e rispondere in modo più funzionale ai bisogni dell’utente, ha investito risorse per implementare le sue conoscenze nel campo delle nuove tecniche riabilitative attraverso corsi di formazione rivolti al personale sanitario, per l’introduzione di nuovi strumenti di riabilitazione.

Inoltre, da sempre, AIAS pone l’utente al centro del percorso terapeutico, occupandosi e rispondendo a tutti i suoi bisogni (clinici, emotivi e sociali), sia attraverso un lavoro di equipe tra medici, psicologici e terapisti della riabilitazione in forza ai centri, ma anche attraverso un coinvolgimento delle famiglie e di altri servizi qualora siano presenti.

La presenza sul territorio

Il Comitato regionale delle AIAS lombarde è un organismo che coordina 10 sezioni locali attive sul territorio (oltre a una sezione in Liguria) per supportare le persone con disabilità e le loro famiglie (Brescia, Busto Arsizio, Cazzago San Martino, Legnano, Milano, Sondrio, Monza, Varese, Vigevano e Savona).